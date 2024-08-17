Эксперт по этикету Сильванская: арбуз и дыню нужно есть с ножом и вилкой

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Арбузы и дыни правильно есть с помощью приборов, предварительно очищая ими каждый кусок от семечек. Об этом Москве 24 рассказала специалист по этикету Юлия Сильванская.

По ее словам, по этикету и арбуз, и дыню подают на общем блюде уже нарезанными на дольки. Далее каждый может выбрать себе кусочек и переложить его в тарелку сервировочными щипцами. Если же их нет, крупный кусок с кожурой можно взять руками.



Юлия Сильванская специалист по этикету Далее нужно на своей тарелке персональным ножом отрезать кусочек на один прием, затем очистить его от семечек с помощью того же ножа и вилкой отправить в рот.

"А вот откусывать прямо от куска за столом не стоит. Хотя если мероприятие неформальное, скажем, пикник, на котором не предусмотрены столовые приборы, то этот вариант вполне подходящий", – отметила Сильванская.

Если же арбузы и дыни подают в виде некрупных кусочков, кубиками и уже без кожуры, то их можно есть с помощью вилки или шпажек.

"Только сначала кусочки надо переложить с общего блюда на персональную тарелку, если она имеется. Если же ее нет, допустимо есть их сразу с общего блюда", – заключила специалист.

Ранее эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова рассказала о самых частых ошибках за шведским столом. Она посоветовала не накладывать в одну тарелку как можно больше разнообразных блюд. Лучше пройтись, ознакомиться с ассортиментом блюд, а затем положить только то, что действительно хочется съесть.