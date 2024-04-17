Эксперт Свежакова посоветовала не накладывать много еды на тарелку за шведским столом

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В заведении со шведским столом не стоит накладывать много еды на тарелку и возвращать непонравившееся блюдо. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова.

В ресторанах, где предусмотрен шведский стол, многие хотят попробовать все и накладывают в одну тарелку как можно больше разнообразных блюд. Однако такое поведение противоречит нормам этикета.





Ольга Свежакова эксперт по этикету и деловым коммуникациям Самая частая ошибка – это когда человек берет тарелку и кладет туда все что только можно в невероятных количествах. Дома он столько точно не ест. Здесь и салат, и горячее блюдо, и десерт. Конечно, слишком много еды мы в тарелку не кладем.

Вместо этого лучше сначала пройтись, ознакомиться с ассортиментом блюд, а затем положить в тарелку только то, что действительно хочется съесть.

"Иногда хочется попробовать все. Мы имеем на это право. Можно взять еду в каких-то небольших количествах. Сегодня попробовать что-то одно, завтра – другое. И совсем не обязательно сваливать все в гору. Нужно относиться к себе бережнее и к виду своей тарелки тоже", – советует эксперт.





Ольга Свежакова эксперт по этикету и деловым коммуникациям Один раз я лично наблюдала ситуацию, когда человек взял попробовать кусочек мяса с блюда, а потом положил его обратно. Конечно, так делать не нужно. Если вы сомневаетесь, будете ли есть это или нет, возьмите маленький кусочек и попробуйте у себя в тарелке.

Также в заведениях со шведским столом необходимо соблюдать порядок очереди. "Вы спокойно встаете туда и потом берете блюдо. Когда кто-то пытается пролезть без очереди, конечно, это вызывает раздражение. И может даже создать конфликтную ситуацию", – предупредила Свежакова.

Если человека попросили взять еду для большой компании, не следует уносить за свой стол весь поднос с угощением. Окружающие будут смотреть на такое поведение осуждающе, объясняет эксперт. Следует подумать о людях, которые стоят в очереди сзади и тоже хотят попробовать это блюдо. Не нужно лишать их такой возможности, заключила Свежакова.

Ранее россиянам посоветовали не использовать зубочистки сидя за столом. Это противоречит этикету, даже если человек прикрывает рукой рот. Подобные процедуры можно проводить только наедине с собой. Кроме того, не рекомендуется измельчать лежащую в тарелке пищу на множество кусков. Лучше делать это по мере необходимости, отрезая небольшую порцию.

