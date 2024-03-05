Эксперт назвала самые частые ошибки в столовом этикете

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За столом не рекомендуется пользоваться зубочисткой и нарезать содержимое тарелки на множество мелких кусков. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова.

По ее словам, в США, например, пищу принято сначала нарезать на несколько мелких кусков, а уже потом есть. В российском столовом этикете, который ближе к европейскому, правила совсем другие.

"В России все-таки принято отрезать небольшой кусок, который поместится в рот, наколоть его на вилку и съесть. Таким образом и в тарелке остается аккуратный вид до последнего момента, и блюдо не остывает. То есть отрезали один кусок и сразу съели", – говорит специалист.

Еще одна распространенная ошибка – использование за столом зубочисток.





Ольга Свежакова эксперт по этикету и коммуникациям Многие считают, что если они прикрыли рот рукой, то можно при всех ковырять в зубах. На самом деле зубочисткой прилюдно мы не пользуемся. Если возникла такая необходимость, нужно выйти из-за стола и наедине с собой сделать все процедуры.

Кроме того, после бизнес-ланча, свидания и других встреч часто возникает неловкий момент, связанный с оплатой счета. В этом случае действует правило – кто приглашает, тот и берет на себя все расходы.

"Если звучит фраза: "Позвольте вас пригласить" или "Я приглашаю", – то платит тот, кто это сказал. Если: "Давайте сходим", – то каждый сам за себя. Если мужчина приглашает на свидание, то платит он. Но если все равно хочется как-то финансово поучаствовать в этой встрече, можете оставить щедрые чаевые и показать, что вы тоже внесли свою лепту", – заключила специалист.

Ранее эксперт по речевому этикету Тимур Рагга объяснил, в каких случаях можно переходить на "ты". По его словам, действовать необходимо в зависимости от обстоятельств и отталкиваться от контекста, поскольку единых правил не существует. Например, в официальных учреждения рекомендуется всегда использовать "вы". Если же человек пришел в небольшой спортзал, то такое обращение, наоборот, рискует вызвать подозрительное отношение. Также стоит ориентироваться на собственные ощущения. Если человек понимает, что готов пойти с собеседником на сближение, то можно использовать "ты".

