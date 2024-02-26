26 февраля, 18:37Общество
Эксперт по этикету объяснила, можно ли говорить по телефону в общественном транспорте
Фото: 123RF/halfpoint
В общественном транспорте можно разговаривать по телефону, однако в беседе не стоит обсуждать личные вопросы и ярко выражать свои эмоции. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова.
"В общественном транспорте можно разговаривать по телефону. На то он и мобильный, чтобы с нами могли связаться родные, близкие, коллеги и друзья. Чтобы мы были доступны в любое время", – отметила специалист.
При этом все же необходимо придерживаться определенных правил этикета.
Если человеку поступил звонок по личному вопросу, то собеседнику стоит сообщить, что сейчас не самое удобное время для разговора, и попросить набрать позже. Еще один вариант – все же попытаться найти возможность уединиться, говорит Свежакова.
"Также при разговоре по телефону в общественном месте стоит воздержаться от яркого выражения эмоций, будь то радость, гнев, удивление и так далее. Пассажирам, которые находятся рядом с вами, это может быть совершенно не интересно. Это вторжение в личное пространство", – объясняет эксперт.
Кроме того, специалист посоветовала не ставить на звонок провокационные рингтоны. Также важно следить за его громкостью.
Ранее россиянам порекомендовали не отправлять в рабочие чаты голосовые сообщения. По словам карьерного эксперта центра "Моя работа" Галины Чемодановой, в шумном помещении их неудобно прослушивать. Помимо того, в таких посланиях непросто искать нужную информацию. Если у человека не получается избежать подобного формата общения, то звуковые сообщения необходимо делать максимально короткими.
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