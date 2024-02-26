Эксперт по этикету объяснила, можно ли говорить по телефону в общественном транспорте

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В общественном транспорте можно разговаривать по телефону, однако в беседе не стоит обсуждать личные вопросы и ярко выражать свои эмоции. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова.

"В общественном транспорте можно разговаривать по телефону. На то он и мобильный, чтобы с нами могли связаться родные, близкие, коллеги и друзья. Чтобы мы были доступны в любое время", – отметила специалист.

При этом все же необходимо придерживаться определенных правил этикета.





Ольга Свежакова эксперт по этикету и коммуникациям Не стоит обсуждать во время звонка какие-то личные вопросы. Например, результаты анализов, болезнь ребенка или произошедшее на работе событие. Разговаривая об этом по телефону в транспорте, вы ставите в неловкое положение тех, кто находится рядом и невольно подслушивает ваш разговор.

Если человеку поступил звонок по личному вопросу, то собеседнику стоит сообщить, что сейчас не самое удобное время для разговора, и попросить набрать позже. Еще один вариант – все же попытаться найти возможность уединиться, говорит Свежакова.

"Также при разговоре по телефону в общественном месте стоит воздержаться от яркого выражения эмоций, будь то радость, гнев, удивление и так далее. Пассажирам, которые находятся рядом с вами, это может быть совершенно не интересно. Это вторжение в личное пространство", – объясняет эксперт.

Кроме того, специалист посоветовала не ставить на звонок провокационные рингтоны. Также важно следить за его громкостью.





Ольга Свежакова эксперт по этикету и коммуникациям Звонок должен быть нейтральный и при этом достаточно громкий для того, чтобы вы его могли услышать. Но не настолько громкий, чтобы его было слышно на две станции вперед.

Ранее россиянам порекомендовали не отправлять в рабочие чаты голосовые сообщения. По словам карьерного эксперта центра "Моя работа" Галины Чемодановой, в шумном помещении их неудобно прослушивать. Помимо того, в таких посланиях непросто искать нужную информацию. Если у человека не получается избежать подобного формата общения, то звуковые сообщения необходимо делать максимально короткими.

