Эксперт по этикету рассказала, как вежливо уйти с неудачного свидания

Свидания – первые шаги к тому, чтобы завязать крепкие отношения. Однако не все романтические встречи проходят успешно: иногда с самого первого разговора становится понятно, что партнер не подходит для будущей жизни. Расскажем, как вежливо уйти с неудачного рандеву.



"Явно был обижен на весь женский род"

Даже несколько фраз могут испортить впечатление о партнере настолько, что появится стойкое желание уйти с первого свидания. Одна из таких историй произошла с жительницей столицы Мариной.

"Я договорилась о встрече с мужчиной с сайта знакомств. Мы гуляли, общались, все было нормально. До тех пор, пока он не начал ныть", – рассказала Марина Москве 24.

Половину встречи девушка слушала рассказы, как сильно ее собеседник не любит свою работу и вставать по утрам. И вообще для него идеально приходить в офис, ничего не делать и получать за это деньги, вспоминает Марина.





Марина жительница Москвы Я трудолюбивая, поэтому такие разговоры для меня неприемлемы, особенно из уст мужчины. Понимала, что ничего не получится, он мне неинтересен, но не знала, как уйти со свидания. Пришлось гулять с ним еще пару часов.

Есть и те, кто сталкивается с неадекватным поведением собеседника. Евгении на одном из свиданий попался мужчина, который "явно был обижен на весь женский род".

"Всю встречу он пытался доказать мне, какие девушки меркантильные, что у них на уме только рестораны, подарки и деньги. Было неприятно с ним общаться, но я попыталась не скандалить и досидела до конца ужина. Попрощались, и больше я никогда его не видела, хотя он пытался позвать меня на второе свидание", – рассказала Евгения.

Другие же, понимая, что разговор не клеится, придумывают оригинальные способы, как уйти с ненавистной встречи.

"Лет в 20–22 и я, и подружка сходили на пару неудачных свиданий. Разговор особо не шел, было скучно, почти сразу понятно, что общих тем нет. Надо было без перерыва выдумывать темы, задавать вопросы и делать вид, что тебе интересно. А сказать прямо и просто уйти мы стеснялись", – рассказала москвичка Софья.

Тогда подруги решили выручать друг друга: если свидание шло не по плану, одна звонила другой с несуществующей проблемой.





Софья жительница Москвы Например, прорвало трубу или ее бросил парень, и нужно срочно приехать утешить. Все что угодно, главное, чтобы была причина скорее уйти на помощь подруге и прекратить скучную встречу.

В то же время есть те, кто говорит свое мнение собеседнику без обиняков. Ровно таким образом москвич Алексей не раз уходил с неудачных свиданий.

"Могу через 10 минут разговора сказать: "Мне кажется, ничего не получится, я пойду". Считаю, это лучше, чем тратить свое время", – поделился Алексей.

Деликатный ход

Если свидание идет не по плану, партнер не нравится и вы уверены, что с ним ничего не получится, лучше вежливо сказать об этом и попрощаться. Таким образом, можно сэкономить и время, и даже деньги друг друга, рассказала Москве 24 эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова.





Ольга Свежакова эксперт по этикету и коммуникациям Если партнер или партнерша ведет себя неадекватно, можно совершенно спокойно уйти, ничего не объясняя. Но если собеседник вежливый, а просто вы чувствуете, что это – не ваше будущее, допустимо сказать: "Ты хороший человек, но думаю, у нас ничего не получится. Давай не будем тратить время друг друга, желаю тебе встретить более подходящую кандидатуру".

Также можно придумать причину уйти, но главное, чтобы она была адекватной и реалистичной, подчеркнула Свежакова. Например, не стоит на позднем ужине говорить, что вы забыли о приеме к врачу – вряд ли нужно идти туда ночью. Лучше всего сослаться на плохое самочувствие, неудобную обувь или сказать, что близкому срочно нужна помощь.

По словам эксперта, во время неудачного рандеву может возникнуть вопрос: должен ли мужчина закрыть счет, если девушка сразу обозначила, что в их отношениях ничего не получится?

"По правилам этикета ужин оплачивает тот, кто позвал на встречу. Поэтому если от мужчины звучало "позволь мне тебя пригласить", значит, он должен угостить спутницу, даже если она отказалась продолжить общение", – отметила Свежакова.

Ну а если вы не до конца уверены в человеке и не знаете, продолжите ли общение с ним, на первом свидании лучше просто не идти в дорогие рестораны, чтобы не возникло неловких ситуаций, заключила эксперт.