Стоп-слова: как быстро понять, подходит ли человек для серьезных отношений

Как понять, подходит ли человек для совместной жизни, а также с помощью каких методов это можно быстро проверить, рассказала специалист по семейной психотерапии Анна Девятка.



Избирательность и попытка прояснить, тот ли это человек, часто становится результатом разочарований в предыдущих отношениях. Поначалу влюбленный поддается очарованию, идеализирует партнера. Но когда первые эмоции стабилизируются, розовые очки слетают, и на сердце остается рана от расставания.

Затем идет процесс восстановления, когда есть страх строить новые отношения. У кого-то этот период занимает месяц, у кого-то пару лет. Только когда рана зарубцуется, просыпается интерес к новым знакомствам. Но теперь уже сразу с попыткой разобраться, что это за человек, до того как окунуться в омут чувств с головой.

В психологии это называется "ориентировка в преконтакте". Чтобы понять, как действовать в подобной ситуации, разберем историю одной молодой дамы.

Приключения на сайте знакомств

Лизе 38, она зарегистрирована на портале, где можно найти свою вторую половину. Там на нее обрушился ворох комплиментов и обещаний сделать для нее и детей все, что она захочет.

Поначалу женщина обрадовалась такому настрою мужчин. Особенно на контрасте со своей жизнью, ведь после развода ей приходилось делать все самой: и ипотеку оплачивать, и детей воспитывать, и решать вопросы по электрике и сантехнике, преодолевая скептицизм и грубость рабочих. Лиза устала тащить все на себе, поэтому мужской посыл "я сделаю все для тебя" показался ей особенно привлекательным.

Как же она удивилась, когда стала ходить на свидания и поняла, что эти слова не более чем шаблон. Всего лишь фраза, с помощью которой ее пытались заставить делать то, что она не хочет. Со временем она составила список фраз, чтобы, услышав их, не тратить свое время на заведомо ложных женихов.

Стоп-слова

К фразам манипуляторов "сделаю все для нее" и "семья – это главное" Лиза добавила любимое выражение скандалистов: "Если что, буду отстаивать свою женщину перед всеми". Вы наверняка спросите: а что здесь не так? Эти фразы же показывают хорошие стороны человека – семейный, защитник.

Дело в контексте, на фоне которого говорятся эти прекрасные вещи. Если обратить внимание, это происходит в переписке с практически незнакомым человеком. Люди еще толком не знают друг друга, а собеседник уже намеревается отстаивать женщину перед кем-то, хотя причин для этого не было.

С точки зрения психологии, так он проецирует свой привычный образ жизни. Для него привычна ситуация конфликта, в котором нужно отстаивать себя и партнершу. Возможно, перед его родителями, а может, и бывшей женой, которая вхожа в дом. Если есть готовность включаться в чужой конфликт, то на этом не заостряется внимание. Но если хочется мира и гармонии – лучше пройти мимо.

Если мужчина говорит размытыми фразами и обещает "все" – и это ключевой фактор, который необходимо прояснять и проговаривать. Да и настораживает, зачем об этом говорить с первого знакомства. Не попытка ли это увести женское внимание от конкретных действий?

Возможно, за красивой фразой "все для моей женщины" скрывается максимум вынос мусора. А все остальное время он будет лежать на диване, позволяя за собой ухаживать. Нужно уточнять значение этих слов для мужчины и присматриваться, насколько они соотносятся с делом. Провожает ли он до дома? Ухаживает ли, заботится? В любом случае размытые обещания – это повод задуматься и понаблюдать какое-то время за человеком, чтобы составить более точное мнение.

Лиза честно пыталась найти хоть одного родного человека на сайте. Но встретив еще десяток мнимых вдовцов, всех как один потерявших жен в автокатастрофе, которые рассылают одинаково длиннющие тексты о любви, женщина приняла решение закончить с онлайн-знакомствами и обратить внимание на живое общение.

Служебный роман

Лиза трудилась в банке, там она познакомилась с коллегой по имени Олег. Он несколько раз звал ее на свидание, но она отказывала: не хотела смешивать личную жизнь и работу. Постепенно за обедом они начали говорить на разные темы, болтать и смеяться. Лиза почувствовала, что у них общий взгляд на многие жизненные ситуации, ей свободно и интересно находиться рядом с ним. Теперь уже она сама думала, как намекнуть, что нужно еще раз попытаться пригласить ее на свидание.

В отличие от резкого сближения эмоциональной дистанции на сайте знакомств, общение в реальном мире позволило присмотреться друг к другу. Сокращать дистанцию постепенно, но в тоже время решительно. Взаимная симпатия возникла не только по внешнему признаку, но и с опорой на понимание внутреннего мира потенциального партнера.

Так или иначе, свидание состоялось. На нем было все прекрасно: камерный интерьер ресторана, вкусная кухня и негромкая музыка, чтобы можно было поболтать. Только Олег завел разговор про бывших молодых людей Лизы. Она удивилась его бесцеремонности. Конечно, кому-то обсуждение бывших приносит некоторое удовольствие, но ей это было неприятно. О чем она и сказала: "Я начинаю чувствовать себя не на романтическом ужине, а на допросе. Мне очень некомфортно, почему ты об этом спрашиваешь?"

Девушка обозначила личные границы и задала вопрос, чтобы прояснить поведение мужчины. Ведь в моменты первых свиданий обостряются психологические защиты. Если про это не знать, можно поставить крест на отношениях, даже не узнав друг друга.

Олег смутился, но переформулировал вопрос. Оказалось, его волнует, как выстроены отношения с детьми у Лизиного бывшего мужа. Ведь они уже взрослые и наверняка воспримут в штыки появление молодого человека у их мамы. Это достаточно частый мужской страх при создании новой семьи в таком возрасте.

Девушка поняла, что ее слышат, и на серьезные вопросы отвечают подумав, а не засмеивая ситуацию или обесценивая фразой: "Да так, к слову пришлось". Лиза почувствовала, как важно ее мнение, и она просто объяснила, как выстроена коммуникация с бывшим мужем. Затем разговор вернулся на более личные и объединяющие пару темы.

Послевкусие

Вернувшись вечером домой, Лиза улыбнулась себе в зеркало и сказала: "Кажется, это он". Достаточно взрослый, способен объяснить свои поступки, замечает ее переживания – все эти качества она очень ценит в мужчинах.

Естественно, у каждой женщины свой список пожеланий к партнеру. Кто-то хочет быть рядом с богатым и надменно-нарциссичным мужчиной. Кто-то мечтает о том, о ком можно бесконечно заботиться. А некоторым важно, чтобы ими восхищались и они чувствовали себя принцессами.

У Лизы запросы попроще: ей хотелось, чтобы вместе было интересно и безопасно. Чтобы человек делал то, что говорит, и искренне интересовался ее жизнью. Эти запросы она давно сформировала в кабинете психотерапевта, поэтому в ее груди теплилась надежда, что отношения будут становиться все ближе. Она к этому открыта, но важно, чтобы и Олег хотел быть с ней вместе, а не отпрыгнул на психологическую дистанцию.

Именно это имеют в виду специалисты, когда говорят, что отношения строят вдвоем – каждый делает шаг навстречу друг другу. Можно бояться и не задавать вопросы, ждать, что все само собой образуется. Но такой подход провоцирует попадание в роль жертвы.

Лучше постараться занимать активную позицию и уточнять все, что важно. Не забывая при этом объяснять партнеру мотивы своих поступков. А дальше все расставит по местам время: важно дать себе полгода-год на то, чтобы узнать человека получше. И уже точно подтвердить для себя, что это правильный выбор.

