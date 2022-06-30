Психолог рассказала о главных мужских страхах

В нашем обществе давно закрепилось выражение: мужчины не плачут. Но при всей внешней суровости они умеют переживать и глубоко чувствовать, в том числе испытывать страхи. Только внешне это выглядит иначе, чем у женщин: сдержаннее и более деловито. Порой эмоции так спрятаны за успешной бравадой, что догадаться о том, что все идет не по плану, практически невозможно. О запрете на чувства, мужских страхах и важности женской поддержки рассказывает психолог, супервизор Анна Девятка.

Запрет на чувства

Когда человеку страшно, он погружается в негативно окрашенное эмоциональное состояние, при котором возникает ощущение реальной или воображаемой угрозы. Страх проявляется в виде беспокойства или тревожного предчувствия, внутреннего перенапряжения, испуга или паники. Такое состояние является важным сигналом для психики. Эмоции буквально кричат и требуют внимания к тому, что интуиция распознает как физиологическую или социальную угрозу, связанную со сферой общения между людьми.

Может ли мужчине быть страшно? Чего именно он может бояться? Если вы прямо зададите такие вопросы мужу, отцу или любому другому значимому для вас мужчине, то получите ответ: "Мне не страшно, я же мужчина. Я ничего не боюсь". Также собеседник, скорее всего, переведет разговор на другую тему, психологически более безопасную.

"В нашем обществе мужчинам страшно попросить помощи. Я считаю это огромным минусом. Страхи показывают их слабость, они считают, что "ведут себя не по-пацански". У меня самой эта черта присутствует, потому что в детстве дружила с мальчишками, и мне это передалось. Я тоже не прошу помощи, потому что срабатывает "почему я это не могу". У мужчин это, наверное, в десятикратном размере", – говорит жена и мать со стажем Татьяна.



Несколько поколений мужчин выросли в парадигме: нельзя показывать слабость, это стыдно и опасно тем, что будет еще хуже.



Например, родители в детстве вместо того, чтобы поддерживать в сложных ситуациях, унижали и говорили о разочаровании в ребенке. Для малыша это непомерная ноша, и, естественно, он делает вывод, что проще справиться с ситуацией самому, чем делиться чувствами с близкими.

Таких примеров может быть множество: одни молодые люди перенимали стиль поведения у отца, другие в одиночку решали проблемы в школе, а третьи выслушивали "ценные указания" от матери. Поэтому для того, чтобы мужчина открыто сказал о своем страхе, нужно доверие и женская готовность его услышать, пусть и не с первого раза.

Мужские страхи

Страх – это не слабость, как думают многие, а защитный механизм личности, помогающий принимать решения, наравне с интуицией и внутренним чутьем. Он всегда конкретен и имеет четкую направленность. Понимание причины страха помогает составить план по его преодолению.

Разработчик в банке Роман рассказывает: "Я боюсь несамостоятельности, что буду от кого-то зависеть. Из этого вытекает эмоциональная и материальная независимость. Это вопрос доверия. Сложно довериться другому в каком-то вопросе. Хочется все контролировать, чтобы все было так, как считаю правильным".

Обычно страхи такого рода рождаются из дефицита ресурсов. Видимо, Роману в какое-то время не хватало денег и возможности опираться на близких. Ему пришлось быстро повзрослеть и взять ответственность за свою жизнь. Так из личного опыта родились страхи и понимание, что нужно самому добывать ресурсы, что у него прекрасно получается.

С эмоциональной независимостью чуть сложнее. От страха можно уйти в контрзависимость, строя отношения с людьми таким образом, чтобы не влюбляться, из-за излишней перестраховки. Ведь при общении людям всегда важны теплота, симпатия и взаимная здоровая привязанность. Независимость можно трансформировать в отношения с уважением личных границ друг друга и созданием доверия в паре.

Управление эмоциями

Распознавая испуг и четко обозначая, что именно вызывает эмоции, человек лучше понимает ситуацию. Иногда страх сигнализирует о необоснованном риске, а иногда смешивается с тревогой и большим количеством дел, намекая на перегрузку.

Важно рассматривать свои переживания извне, с некоторым любопытством. Такой подход укрепляет понимание, что эмоция не равна всему человеку, а всего лишь часть жизни, и ей можно управлять.

Бизнесмен Сергей говорит, что боится слабости и бессилия: "Это можно применить к любой сфере: профессиональной, личной, любой. Сильному человеку неудача в моменте не страшна, ее можно развернуть себе на пользу – выявить причины и предпринять действия по устранению".

Понимая свой страх, Сергей укрепляет позиции в бизнесе и личностном развитии. Также он научился использовать эмоции как сигнализацию у машины – как только она срабатывает, значит, надо проверить все ли в порядке. Затем следует устранить чрезмерные риски и спокойно идти дальше – к успеху.

Социальные страхи

Специалисты выделяют большое количество страхов, рожденных в отношениях. Во-первых, это страх стыда, когда мужчина боится потерять репутацию, поделившись с кем-то, что ему сложно. Во-вторых, это боязнь отвержения в ситуации, что мужчину даже слушать не станут. Естественно, пугает унижение и растаптывание самоуважения, ощущение приближения провала. Тихий ужас вызывает тотальное одиночество, когда мужчине кажется, что его никто никогда не полюбит.

Хотелось бы написать: мужчины боятся, что им сядут на шею и будут жить за их счет. Но это далеко не так – некоторые считают это естественным ходом вещей в отношениях и признаком мужественности.



Самый лучший способ узнать, чего боится мужчина, – это его спросить. Ведь женский мир отличается от мужского, и порой сложно догадаться, о чем переживает близкий человек.



Светлана пишет: "Конечно, мужчинам может быть страшно. В силу разных характеров они могут показывать или не показывать свой страх. Вот только непонятно, что делать женщине. Здесь мое мышление раздвоилось: либо нельзя показывать, что ты все понимаешь, либо надо поддержать, принять и тогда нельзя критиковать его за это чувство".

Если мужчина говорит о страхе, значит, ему важна поддержка. Спокойно послушайте, поспрашивайте, нужна ли ему какая-то помощь. Иногда достаточно доброго слова и того, что вы рядом. Выдержать страх любимого человека – это маленький подвиг и большая опора для того, чтобы мужчина снова расправил плечи и уверенно посмотрел вперед.

Что делать мужчинам?

Если игнорировать свой страх, то он превращается в ужас и туманит разум, появляется туннельное мышление. Принимать решения в таком состоянии нельзя. Поэтому каждому мужчине необходимо иметь место, где он свободно может проговаривать тревоги с тем, кому доверяет. Обсуждение эмоций снижает их интенсивность, голова перестает кипеть и возвращается здравый взгляд на вещи.

Этим местом может быть дом в компании с любимой женщиной, общение с друзьями, кабинет психотерапевта. Главное – не закрываться в себе и не оставаться в одиночестве, потому что мысли начинают ходить по кругу и тревожность разрастается. Помните: преодоление страхов рождает уважение к себе. Герой становится таковым только тогда, когда не сдается во власть обстоятельств, а ищет способы экологично с ними обойтись.