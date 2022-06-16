Психолог объяснила, как научиться отдыхать по-настоящему

В мире, где ценится трудоголизм и многозадачность, фокус внимания смещен на успешность и способы повысить работоспособность. Семейный психолог, супервизор Анна Девятка рассказывает, как найти свой способ восстановления энергии, получить наслаждение от проведенного без работы времени и избежать классических ошибок.



У людей копятся отпускные дни, а вопрос про отдых вызывает растерянность: многие сотрудники не умеют на время оставлять работу и переключаться в режим восполнения сил и получения удовольствия от жизни. Получается бестолково: отпуск люди берут, но чувствуют себя неприкаянно и утомляются даже больше, чем в офисе. Что же с этим делать?

Справиться с эмоциями

"Лучший отдых – это смена деятельности", – учили нас с детства (подразумевая, "устал от учебы – иди посуду помой"). Однако с той поры понятие отдыха видоизменилось, и сейчас это больше про возможность уделить время себе, пожить без привычных "надо", "должен" и не делать что-то полезное до бесконечности.

Человеку важно ответить на вопросы: "Что я хочу? Чем бы таким приятным заняться, чтобы почувствовать себя довольным?"

Если такой навык в новинку, то первое время человек испытает гамму эмоций – от стыда (что занимается чем-то бесполезным) и страха оставить работу без присмотра до удивления и радости ("а что, так можно было?").

Чтобы найти то, что нравится, нужно попробовать и изучить доступные варианты времяпрепровождения. Кто-то любит спортивный отдых, кто-то жарит шашлыки на даче, а некоторым людям, чтобы расслабиться, обязательно нужна смена обстановки.

Зачем мне отдых?

Зоя рассказывает: "Я новичок в этом деле (трудоголик в ремиссии), рассказать пока нечего. Просто поделюсь наблюдением, что у всех людей понятие "отдых" различается. Для меня, например, провести день на работе, делать дела и ни с кем не общаться – гораздо лучший отдых, чем поехать на пляж и провести там время среди людей".

Я Зою понимаю: время, проведенное наедине с собой, помогает выдохнуть от коммуникативной перегрузки. Если у человека много общения по работе, то ему необходимо иногда быть в комфортном для него одиночестве, восстанавливаться эмоционально.

К аутистичным видам отдыха относятся лесные прогулки, когда вокруг только природа и, кроме бабочек и птиц, больше никого нет. Кому-то нравится кататься на сапах по Москве-реке или плавать в бассейне, когда можно побыть со своими мыслями и ни с кем не разговаривать.

Тогда вопрос, адресованный себе, будет звучать так: "Как мне лучше всего отдохнуть от общения с людьми?".

Как лучше для вас?

Назойливая реклама, советы друзей и родителей об отдыхе – все это сбивает с толку. Порой кажется, что другие люди лучше знают, что вам нужно.

Но это не так. Для того чтобы не было мучительно жаль потраченных зря дней, позаботьтесь, чтобы отдых отвечал вашим потребностям, а после остались хорошие впечатления, а не постановочные фото для соцсетей.

Отдых включает в себя четыре этапа:

ощущение усталости

расслабление

восстановление сил

приятные развлечения

Прислушайтесь к себе и сориентируйтесь, на каком этапе вы входите в процесс отдыха, нужно ли вам выспаться и "потюленить" пару дней с книжкой или же вы полны сил и сразу готовы к развлечениям.

Знакомая нам с вами по предыдущим статьям Лена рассказывает: "Самым ужасным был отдых в одни из новогодних праздников. Тогда я уже работала на той выматывающей морально работе и довольно сильно устала. На праздниках я рассчитывала хорошо отдохнуть и переключиться, но все пошло не по плану. Мы поехали к родне моего партнера, и я хотела понравиться его маме, очень энергичной женщине. Поэтому в первый же день после приезда потратила много сил, находилась по магазинам. В итоге слегла с температурой и бронхитом на все праздники. Я не отдохнула и вернулась домой даже более уставшая, чем была".

Состояние, в котором человек начинает свой отпуск, влияет на то, какой именно отдых ему подойдет. Восстановившись после выгорания, Лена снова отправилась в отпуск, и в этот раз впечатления были самые лучшие: "Я ни на что особо не рассчитывала: думала плавать, лежать, загорать. Но сил было гораздо больше, как и энтузиазма и энергии. Мы не только купались и загорали, но и смогли очень активно посмотреть страну. Я думаю, что отдых получился классным, потому что было много ресурса, получилось подобрать оптимальный темп и развлечения. В итоге я получила кучу новых впечатлений и совсем не устала физически, хотя очень много двигалась".

Тут и там

Частой ошибкой является самообман – когда человек уговаривает себя, что ничего страшного, если в отпуске он будет работать. Ольга жалуется: "Как-то давным-давно мы отдыхали на море, но мужу постоянно звонили с работы и требовали подключиться к решению проблем. В итоге из совместного отпуск превратился в раздельный: муж работал в лобби гостиницы, а мы с детьми одиноко бродили по пляжу. Отдых был испорчен".

Муж Ольги перехитрил сам себя: ему казалось, что он подключится к рабочему процессу ненадолго и сможет совместить срочные задачи и отдых. Но так не получилось, и работа поглотила отпуск и потраченные на него деньги.

Такой ситуации можно было избежать, заранее запланировав, кто будет отвечать по рабочим вопросам, пока человек в отъезде. Считается хорошим тоном решить часть вопросов заранее, а также настроить автоответчик в письмах с датой вашего возвращения к работе и просьбой продублировать сообщение чуть позже, чтобы оно не затерялось.

Используйте отдых чтобы набраться сил, и тогда вы вернетесь к работе в лучшем настроении, чем если будете обманывать самого себя, работая на берегу моря.

Возвращение в реальность

Отпуск всегда немного похож на сказку, и для того чтобы возвращение к обычному графику прошло мягко, планируйте баловать себя каждый день. Подумайте, как порадовать себя, находясь в рабочем ритме, и введите это в график. Может, это будет утренний кофе в любимом кафе, полноценная прогулка в обед или встречи с друзьями в выходные.

Кажется, что удовольствия в жизни должны появляться сами по себе, но на самом деле их важно планировать. Тогда вы сможете перенести кусочек сказки в свою реальность и сделать ежедневную жизнь приятнее.

Хорошего отдыха!