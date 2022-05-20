Психолог объяснила, как распознать эмоциональное выгорание

Синдром эмоционального выгорания – это медицинский диагноз, который входит в международную классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем. О том, как вовремя распознать его признаки, сбалансировать психологическую нагрузку и скорее восстановиться, рассказывает семейный психолог, супервизор Анна Девятка.



Особенность выгорания в том, что в связи с переутомлением и нарастающим физическим и психическим истощением у человека снижается работоспособность. Он всерьез начинает переживать, что не сможет продолжать профессиональную деятельность, даже если в обычном состоянии она ему нравилась.

Постоянное чувство усталости, забывчивость и безразличие к работе и тому, что раньше было дорого, ухудшение отношений с людьми на фоне раздражительности – вот некоторые из симптомов, которые сигнализируют, что пора обратиться к специалистам. Процесс восстановления занимает длительное время и ведется в тандеме психологом и неврологом (или в легком случае врачом-терапевтом).

Признаки. История Лены

Первые признаки эмоционального выгорания легко перепутать с ленью и прокрастинацией, когда полный энтузиазма человек вдруг теряет интерес к работе и начинает опаздывать, пропускать дедлайны, жаловаться на усталость и нехватку времени. Он ругает сам себя, работает из последних сил и делает вид перед коллегами, что все вот-вот наладится – нужно только немного подождать.

Лена вспоминает, что она знала о существовании эмоционального выгорания, читала про него в интернете. Но когда это случилось с ней, не смогла его идентифицировать и обозначить: "Не было понимания, что то, как я себя ощущаю, это уже выгорание, а не что-то другое. Списывала все на внешние факторы или "слабость" характера".

На тот момент я знала Лену несколько лет, она была умная и трудолюбивая, горела своей работой и если за что-то бралась, то доводила это до конца. Поэтому гипотезу про слабость характера мы оставили в покое и начали разбираться, почему она вдруг стала терять мотивацию и чувствовать себя разбитой.

Оказывается, в тот момент она поменяла работу и попала в коллектив, где было принято критиковать подчиненных.

Будучи в плохом настроении, начальница срывалась на подчиненных, а Лена находилась с ней в одном кабинете, поэтому фактически стала "громоотводом" и ей постоянно доставалось. При этом коллеги молчали и делали вид, что все так и должно быть. Лена уже стала бояться: а не сумасшедшая ли она, раз так переживает и чувствует неподъемную психологическую нагрузку.

С каждым днем ей становилось все тяжелее, падала профессиональная самооценка. Девушка говорит, что не узнавала сама себя в тот период, злилась на свою неэффективность и силой воли заставляла себя собраться, чтобы работать вопреки постоянной критике. И это сжигало ее еще больше.

В какой-то момент стало понятно, что нужно менять ситуацию и выходить из-под этого давления. Лену поддержали молодой человек и родители, она уволилась и продолжила заниматься своим эмоциональным восстановлением, которое без агрессивной начальницы пошло намного быстрее.

Восстановление. История Наташи

При выгорании человек чувствует себя как сгоревшая спичка: нервная система работает на пределе, начинаются срывы, слезы, крики на близких.

Если такое поведение было несвойственно ему раньше, то это первый сигнал, что есть переутомление и начальная стадия выгорания. В зоне риска находятся целеустремленные люди, не умеющие отдыхать. Они хотят успевать строить карьеру, хорошо выглядеть и заботиться о детях, при этом не умеют делегировать задачи и загоняют себя в состояние "белки в колесе".

Наташа – руководитель, перегорела несколько лет назад и сейчас находится в процессе восстановления. "Я пока не могу найти свое ресурсное место для этого: видимо, сказывается опустошение "до". Вроде делаю то, что нравится, и то, что раньше работало на все 1 000%, а сейчас это помогает слабо", – говорит она.

Процесс восстановления зависит не только от места (потому что можно уехать к морю и точно так же перегружать мозг стрессами, но уже с красивым видом из окна). Необходим пересмотр отношения к труду, к степени своей включенности и разделению ответственности за результат с командой. А это значит, изменение стиля управления коллективом с учетом бережного отношения к себе. На это требуется время и внутренняя работа человека – чтобы справиться с тревогой и внутренним критиком, которые заставляют делать все самому.

Профилактика эмоционального выгорания – это отдых, в процессе которого вы переключаете формальную мыслительную деятельность (направлена на решение проблем) на наглядно-образное, художественное мышление: наслаждаетесь процедурами для тела, любуетесь закатом, смотрите мультики.

Снизить ментальное напряжение помогают занятия спортом, подобранным по душе: кому-то нравится бег, а кто-то получает удовольствие от тренировок в зале или йоги.

В начале выгорающему человеку обычно нравится собственная продуктивность, им восхищаются другие, завидуют и хотят, чтобы у них было так же. И кажется, что если возьмешься за любое дело, то все получится. Признать, что твоя нервная система требует отдыха и тело физически не выдерживает нагрузки, сложно, особенно на фоне силы воли, которая командует "вперед!"

На следующем этапе выгорания появляется чувство раздражения в присутствии других людей: хочется побыть в одиночестве, чтобы никто не трогал. Сил на душевное общение нет, нарастает слой цинизма, возникает деперсонализация, и люди начинают восприниматься как мешающие предметы. Человек выжимает из себя все соки и в итоге чувствует себя овощем. Становится понятно, что дальше игнорировать ситуацию нельзя.

Жизнь после

Перегорев однажды, потом всю жизнь придется следить за тем, чтобы это не повторилось. Психика ослабевает, и ментальные нагрузки ощущаются в три-четыре раза сильнее, чем до срыва. Сроки восстановления увеличиваются с каждым разом. Поэтому если у вас есть склонность к выгоранию и вы знаете за собой способность уходить в работу с головой, то профилактические меры придется вводить в график как привычку чистить зубы.

Режим труда и отдыха. Важно, чтобы человек знал свои индивидуальные способы расслабления. Следил за тем, чтобы в еженедельном графике отдых занимал 30% времени. Это должно быть золотым правилом.

Ежедневные вопросы: как я? В каком состоянии? Как бы ни хотелось уйти в многозадачность и почувствовать себя на работе несгибаемым супергероем, который работает больше и лучше всех, бережность к себе и постоянная сверка физического состояния и ментальных способностей должны стать стилем жизни.

Поначалу люди расстраиваются из-за того, что выгорели, боятся, что придется отказаться от амбиций и лидерских позиций, но в целом выгорание – это удел сильных характером. И, пережив первые эмоции, люди открывают для себя удовольствие от нового стиля жизни, учатся четче ставить цели, ценить свое время и мысленно планировать результат, прежде чем запускать процессы.

Воспринимайте выгорание как стимул научиться любить и бережно относиться к себе, с интересом включайтесь в это приключение, и у вас все получится. Главное – не забывайте верить в себя.