Психолог рассказала, в каких случаях стоит подавать на развод

Решение о разводе принимают тогда, когда семья застряла в кризисе, как в болоте. Обычно супруги уже перепробовали разные способы сохранить семью, но становилось только хуже. Романтические вечера, работа с психологом, чтение книг о выстраивании отношений – все это не помогло преодолеть эмоциональную яму, а наоборот, показало, что любовь закончилась и пора расстаться. Семейный психолог, супервизор Анна Девятка объясняет, как справиться с чувством вины, просчитать очевидные последствия разрыва и возможно ли сохранить добрые отношения с детьми и бывшим партнером.
Ломать – не строить
Лена давно поняла, что ей некомфортно в браке, особенно по сравнению с подругами (которые хвастались мужьями и обновками, полученными в подарок от них). Супруг Лены был подающим надежды аналитиком, но находился в начале карьеры и звезд с неба не хватал: семья жила в достатке, но без изысков. Лена постоянно сравнивала его с мужьями подруг и пришла к выводу, что достойна большего. Заявила, что уходит.
Муж уговорил ее сходить на семейную терапию, где Лене объяснили, как важно ценить то, что имеешь, и не верить всему, что говорят подруги. Ей удалось внутренне повзрослеть и сохранить семью, однако психологическая незрелость в сочетании со слепой завистью разрушили немало браков.
В целом среди причин разводов выделяют также психологическое или бытовое насилие, невозможность пережить измену, нежелание родить совместных детей или бесплодие, вмешательство родственников в отношения молодой пары.
Последствия, о которых нужно знать
Порой отношения изжили себя, но люди цепляются за них из страха перед незнакомой холостой жизнью. Неизвестность всегда вызывает стресс, связанный с тревогой неопределенности. Поэтому нам легче остаться в привычных отношениях, чем адаптироваться к чему-то новому, пусть даже хорошему.
Олег рассказывает, что после ухода жены он первое время привыкал жить один, удивлялся, что не нужно ни с кем договариваться о поездках на выходные. Но переживал, что больше не сможет построить отношения.
Для того чтобы пережить этот период легче, нужно опираться на свои успехи, на те сферы жизни, которые оказались нетронуты разводом. Уважение на работе, теплые отношения с друзьями, общение с родителями – это внешние точки опоры, помогающие восстановить самооценку и снова поверить в себя. Пусть у Олега разбитое сердце, которое заживет со временем, но сейчас ему важно знать, что он по-прежнему привлекателен для женщин, и заново научиться заводить знакомства и ходить на свидания.
Вина за потерянные отношения
Безусловно, легче сохранить самооценку тому партнеру, которого ждут "на переправе", и, выходя из отношений, он попадает в руки любовника или любовницы. Однако в этом случае некоторых мучает чувство вины: "Правильно ли я сделал? Может, надо было потерпеть? Как я оставлю человека, вдруг она больше никого не найдет?" – такие вопросы посещают практически каждого мужчину, который ушел к любовнице.
Чувство вины как толстый канат тянет его в старую жизнь, заставляя сомневаться в сделанном выборе. Вина – это состояние, складывающееся из двух компонентов: раскаяние и ощущение собственной неправоты. Мы с детства знаем: виноват – исправь ошибку, сделай так, как требует общество или значимый для тебя человек, иначе тобой будут недовольны и поставят в угол.
Справиться с этим возможно через четкое понимание мотивации (зачем я это сделал?) и разделение ответственности за случившееся с бывшей супругой. Психологическая атмосфера тепла и любви в отношениях – это то, за чем следят два человека. Видимо, вы вдвоем не уследили.
Отдельно следует сказать о чувстве вины перед детьми. С точки зрения психологической травмы им лучше видеть отдельно живущих, но счастливых родителей, чем "картонных", живущих безвкусной жизнью, вечно ругающихся между собой маму и папу.
Дети боятся потерять любовь родителей, лишиться чувства безопасности, поэтому взрослым необходимо совладать с неприязнью друг к другу и объединить усилия в воспитании. В этом случае вина помогает выполнять родительский долг и продолжать общение с бывшими партнерами.
Расстались – деньги врозь
Интересная ситуация складывается, когда женщины уходят из семьи, потом понимают, что не могут себя обеспечить финансово, и ищут пути назад. Факт, что одним чувством внутренней правоты сыт не будешь, оказывается для них сюрпризом. И обычные бытовые проблемы, связанные с деньгами и вопросом проживания, становятся непреодолимыми препятствиями к самостоятельной жизни.
В семье Наташи случилось бытовое насилие, она не стала терпеть и подала документы на расторжение брака. Погостив несколько дней у одной подруги, потом у другой, она затосковала по комфортной жизни и стала ждать, когда супруг придет извиняться.
Недолго думая, Наташа сама себя уговорила вернуться и помириться с мужем. Стоит ли говорить, что мотивация ее поступка – финансовая зависимость, ради которой она готова терпеть плохое обращение.
Естественно, планируя расставание, необходимо подготовиться заранее к тому, как вы решите вопрос с деньгами: будете ли зарабатывать самостоятельно или на какое-то время вернетесь под крыло родителей.
В заключение
Семейный кризис и решение развестись – этот не одно и то же. Кризисы преодолевают, а решение осуществляют и просчитывают последствия. Развод – серьезное дело, которое должно быть тщательно продумано и спланировано, чтобы не попасть сгоряча в ситуацию, где придется признавать свою несостоятельность. Перед тем как решиться, нужно задать себе множество вопросов, главный из которых: зачем я это делаю? Можно ли как-то иначе?
Если ответ предполагает расставание, не бойтесь планировать развод, а еще лучше – сходите к семейному психологу, чтобы понять, можно ли что-то сделать с отношениями. Возможно, вам просто нужна сторонняя помощь, чтобы найти выход. Также не стесняйтесь обращаться к профессионалам, если вы уже точно решились на развод и хотите спланировать свое будущее и бережное расставание с партнером (так же как и в последующем пройти процесс адаптации к своему новому статусу).