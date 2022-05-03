Психолог рассказала, в каких случаях стоит подавать на развод

Решение о разводе принимают тогда, когда семья застряла в кризисе, как в болоте. Обычно супруги уже перепробовали разные способы сохранить семью, но становилось только хуже. Романтические вечера, работа с психологом, чтение книг о выстраивании отношений – все это не помогло преодолеть эмоциональную яму, а наоборот, показало, что любовь закончилась и пора расстаться. Семейный психолог, супервизор Анна Девятка объясняет, как справиться с чувством вины, просчитать очевидные последствия разрыва и возможно ли сохранить добрые отношения с детьми и бывшим партнером.



Ломать – не строить

Лена давно поняла, что ей некомфортно в браке, особенно по сравнению с подругами (которые хвастались мужьями и обновками, полученными в подарок от них). Супруг Лены был подающим надежды аналитиком, но находился в начале карьеры и звезд с неба не хватал: семья жила в достатке, но без изысков. Лена постоянно сравнивала его с мужьями подруг и пришла к выводу, что достойна большего. Заявила, что уходит.

Муж уговорил ее сходить на семейную терапию, где Лене объяснили, как важно ценить то, что имеешь, и не верить всему, что говорят подруги. Ей удалось внутренне повзрослеть и сохранить семью, однако психологическая незрелость в сочетании со слепой завистью разрушили немало браков.



В целом среди причин разводов выделяют также психологическое или бытовое насилие, невозможность пережить измену, нежелание родить совместных детей или бесплодие, вмешательство родственников в отношения молодой пары.

Последствия, о которых нужно знать

Порой отношения изжили себя, но люди цепляются за них из страха перед незнакомой холостой жизнью. Неизвестность всегда вызывает стресс, связанный с тревогой неопределенности. Поэтому нам легче остаться в привычных отношениях, чем адаптироваться к чему-то новому, пусть даже хорошему.

Олег рассказывает, что после ухода жены он первое время привыкал жить один, удивлялся, что не нужно ни с кем договариваться о поездках на выходные. Но переживал, что больше не сможет построить отношения.



Это в сериалах люди сходятся и расходятся с улыбкой на губах, а в реальной жизни человеку предстоит пройти личностный кризис, крах самооценки и заново ответить себе на вопросы: "Кто я такой? Чего я стою? Смогу ли я понравиться кому-то еще?"

Для того чтобы пережить этот период легче, нужно опираться на свои успехи, на те сферы жизни, которые оказались нетронуты разводом. Уважение на работе, теплые отношения с друзьями, общение с родителями – это внешние точки опоры, помогающие восстановить самооценку и снова поверить в себя. Пусть у Олега разбитое сердце, которое заживет со временем, но сейчас ему важно знать, что он по-прежнему привлекателен для женщин, и заново научиться заводить знакомства и ходить на свидания.

Вина за потерянные отношения

Безусловно, легче сохранить самооценку тому партнеру, которого ждут "на переправе", и, выходя из отношений, он попадает в руки любовника или любовницы. Однако в этом случае некоторых мучает чувство вины: "Правильно ли я сделал? Может, надо было потерпеть? Как я оставлю человека, вдруг она больше никого не найдет?" – такие вопросы посещают практически каждого мужчину, который ушел к любовнице.

Чувство вины как толстый канат тянет его в старую жизнь, заставляя сомневаться в сделанном выборе. Вина – это состояние, складывающееся из двух компонентов: раскаяние и ощущение собственной неправоты. Мы с детства знаем: виноват – исправь ошибку, сделай так, как требует общество или значимый для тебя человек, иначе тобой будут недовольны и поставят в угол.



Поэтому, ощущая вину, одновременно с ней человек чувствует стыд, страх перед наказанием и тревогу.

Справиться с этим возможно через четкое понимание мотивации (зачем я это сделал?) и разделение ответственности за случившееся с бывшей супругой. Психологическая атмосфера тепла и любви в отношениях – это то, за чем следят два человека. Видимо, вы вдвоем не уследили.

Отдельно следует сказать о чувстве вины перед детьми. С точки зрения психологической травмы им лучше видеть отдельно живущих, но счастливых родителей, чем "картонных", живущих безвкусной жизнью, вечно ругающихся между собой маму и папу.

Дети боятся потерять любовь родителей, лишиться чувства безопасности, поэтому взрослым необходимо совладать с неприязнью друг к другу и объединить усилия в воспитании. В этом случае вина помогает выполнять родительский долг и продолжать общение с бывшими партнерами.

Расстались – деньги врозь

Интересная ситуация складывается, когда женщины уходят из семьи, потом понимают, что не могут себя обеспечить финансово, и ищут пути назад. Факт, что одним чувством внутренней правоты сыт не будешь, оказывается для них сюрпризом. И обычные бытовые проблемы, связанные с деньгами и вопросом проживания, становятся непреодолимыми препятствиями к самостоятельной жизни.

В семье Наташи случилось бытовое насилие, она не стала терпеть и подала документы на расторжение брака. Погостив несколько дней у одной подруги, потом у другой, она затосковала по комфортной жизни и стала ждать, когда супруг придет извиняться.



Муж, конечно, не подарок, но Наташе нравилось хозяйничать в его квартире, да и детей нужно обеспечивать, а для этого нужны деньги, которые обычно давал партнер.



Недолго думая, Наташа сама себя уговорила вернуться и помириться с мужем. Стоит ли говорить, что мотивация ее поступка – финансовая зависимость, ради которой она готова терпеть плохое обращение.

Естественно, планируя расставание, необходимо подготовиться заранее к тому, как вы решите вопрос с деньгами: будете ли зарабатывать самостоятельно или на какое-то время вернетесь под крыло родителей.

В заключение

Семейный кризис и решение развестись – этот не одно и то же. Кризисы преодолевают, а решение осуществляют и просчитывают последствия. Развод – серьезное дело, которое должно быть тщательно продумано и спланировано, чтобы не попасть сгоряча в ситуацию, где придется признавать свою несостоятельность. Перед тем как решиться, нужно задать себе множество вопросов, главный из которых: зачем я это делаю? Можно ли как-то иначе?

Если ответ предполагает расставание, не бойтесь планировать развод, а еще лучше – сходите к семейному психологу, чтобы понять, можно ли что-то сделать с отношениями. Возможно, вам просто нужна сторонняя помощь, чтобы найти выход. Также не стесняйтесь обращаться к профессионалам, если вы уже точно решились на развод и хотите спланировать свое будущее и бережное расставание с партнером (так же как и в последующем пройти процесс адаптации к своему новому статусу).