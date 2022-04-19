Психолог рассказала, как справиться со страхом новых отношений

Болезненное расставание знакомо практически каждому. После завершения отношений на сердце остаются шрамы и воспоминания о негативном опыте, который не хочется повторять. Заново влюбиться мешает множество страхов: боязнь не найти того самого человека, разочароваться и впустую потратить время либо попасть в отношения, где нет уважения и твою любовь используют в своих целях. О том, как развеять страхи и впустить другого человека в свою жизнь, рассказывает семейный психолог, супервизор Анна Девятка.



Страхи всегда конкретны. Развеять их можно, только фокусируя внимание на том, что именно вызывает опасения в отношениях. Другими словами, осознание собственного страха помогает продумать план по его преодолению с учетом особенностей ситуации. И первая реакция на него не всегда является самой правильной: природой заложено так, что человек при испуге старается либо исчезнуть из отношений, либо замирает в растерянности, либо психологически нападает на партнера.

Такая острая реакция делает создание отношений практически невозможной задачей, но желание быть любимым и заинтересованность в человеке помогают удержаться от резких движений и дать себе шанс на преодоление тревог. Живые истории помогут нам понять, какие самые популярные страхи мешают людям.

1. Страх не найти того самого

Мария – деятельная привлекательная девушка, находится в поиске второй половинки не так давно: только полгода назад у нее завершились серьезные отношения. Прежний партнер был инфантильным и неготовым создавать семью. Мария проанализировала ошибки при выборе второй половинки и составила список требований, куда включила умение брать на себя ответственность и готовность к детям. После этого уверенная в себе девушка отправилась на сайт знакомств, где ее ждало очередное разочарование: при обилии кандидатов под ее требования никто не подходил.

Мария оказалась в реальности, в которой ее охватил страх "я никого не найду, мне никто не нравится". Страх вполне реалистичный и понятный каждому, кто мечтает встретить любимого человека. В этой истории тревога рассеивается с помощью вопросов: а существует ли идеальный партнер? Хочу ли я жить с идеальным образом или интереснее узнавать реального человека? Может ли мне понравиться кто-то, кто выходит за пределы картинки в моей голове? Подходящих вариантов станет больше, а страхов – соответственно, меньше.

Кроме того, возможно, Мария еще не готова к созданию отношений и вместо того, чтобы идти вперед и узнавать нового партнера, зацикливается на недостатках старого и ищет его противоположность.

Это не призыв соглашаться на меньшее, а возможность посмотреть на ситуацию под другим углом. Марии нужно ориентироваться прежде всего на взаимную симпатию и схожесть интересов, а не на функционал, который мужчина принесет.

2. Страх самораскрытия

Психологи рекомендуют быть собой в отношениях, но как же это страшно – подпускать партнера ближе, открывать душу (вдруг не понравишься). Поэтому люди показывают ту сторону, которая заведомо произведет нужное впечатление.

Развитие отношений предполагает принятие чужих привычек, странностей и "тараканов", поэтому не получится показывать только светлую сторону, ведь пока прячетесь вы, партнер тоже не показывает слабости. Выстраивание взаимного доверия требует сил и времени, и страх самораскрытия проходит с опытом взаимодействия, по мере того как вы с партнером раскрываетесь друг другу навстречу.

3. Страх повторения болезненных ситуаций

Самый распространенный страх – это страх повторения прежних сценариев. И неважно, о чем идет речь: будь то абьюзивные отношения или человеку изменяли. Далеко не все понимают, что в сценарном взаимодействии роли расписаны заранее, а эти сценарии будут повторяться до тех пор, пока человек не дойдет до кабинета психолога и не проработает свое поведение.

В любом сценарии есть вторичная выгода, которую человек умеет получать только с помощью болезненных отношений, и пока нет понимания, как другим способом получить в отношениях то, что надо, будет складываться ощущение "опять все заново".

Возьмем историю Рустама. Ему важно чувствовать себя нужным и значимым в отношениях, поэтому он заведомо выбирает девушек, которые не могут позаботиться о себе сами, и становится для них "психологической мамой". В начале отношений девушки покорены его заботой, но через пару месяцев начинают поглядывать в сторону других мужчин. Случается измена, что Рустама, естественно, не устраивает. Девушки же привыкли, что он постоянно о них заботится и все прощает, поэтому не таясь рассказывают ему о своих похождениях и крайне удивлены, что это становится завершением отношений. При этом у Рустама складывается ложное убеждение, что все девушки изменяют. Один раз – это случайность, второй раз – странно, а третий раз – уже статистика. Рустаму страшно потерять уважение к себе, потому что он понимает, что отношения складываются по неприятному сценарию.

Однако причина измен кроется в том, что он изначально создает отношения, где занимает материнскую роль вместо мужской. И работать необходимо в первую очередь с этим.

4. Страх предательства

Доверие – хрупкая вещь. Сложно выстраивается и легко рушится. Присутствие негативного опыта, когда вместо крепкого тыла человек получил удар ножом в спину, заставляет задуматься: одному безопаснее. Важно внимательно посмотреть на человека рядом и спросить себя: "Готов ли я рискнуть и предоставить лимит доверия, попробовать побыть рядом в спокойствии и уюте именно с этим человеком?" Если ответ "да" и желание тепла и близости перевешивает страхи, дайте шанс этим отношениям и проведите ревизию опасений: какие из них реальные, а какие переносятся из прошлого опыта. Следите, чтобы тень прошлого предательства не омрачала новые отношения, и попробуйте начать их с тщательной простройкой безопасности и доверия интуиции.

5. Страх попасть в зависимость от любви (страх использования)

Любовь вдохновляет развиваться: люди эмоционально расцветают в отношениях и начинают больше читать, заниматься спортом и изучать новые темы, чтобы быть на одной волне с партнером. Но что делать, если партнер начинает просить об одолжении, а потом еще об одном, и вдруг вы понимаете, что вами пользуются. Вот вы уже забираете чужого ребенка из школы, а вот оплачиваете мебель в квартиру любимому, потому что ему нужен диван для отдыха после работы. Обжегшись однажды на подобном, люди боятся, что из-за чувства любви позволят собой пользоваться.

Страх обоснованный и решается с помощью определения четких границ, в чем вы готовы помогать и какими ресурсами делиться. Одно дело, когда вы готовы вкладывать силы и время, и совсем другое – когда готовы вкладывать деньги. Например, на просьбу "оплати мне такси, чтобы доехать до места нашего первого свидания" вы точно ответите "нет", а вот если эти отношения перешли в разряд серьезных, то вы готовы и такси оплатить, и даже сами за девушкой заехать.

Самая главная задача борьбы со страхами – перестать воспринимать отношения как источник опасности и вспомнить, что это источник счастья и вдохновения. Если вы позволите себе смело взглянуть страху в глаза и сконцентрироваться на его преодолении, то у вас все получится. Вы не должны встречать этот страх в отношениях одни – партнер поможет рассеять переживания, пусть даже своим присутствием и напоминанием, ради чего вы все это делаете.