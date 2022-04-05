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общество

09:06

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Психолог рассказала, как избавиться от ночной тревожности

Сон не в руку: почему по ночам нас мучают страхи
общество

В вечернее время, когда дневные заботы остаются позади, наконец-то наступает время отдыха. Но вместо того чтобы расслабиться и забыться, люди прокручивают в голове воспоминания о неудачах и проблемах. Рассказываем, почему перед сном к нам в голову лезут навязчивые мысли и как избавиться от ночной тревожности.

Один на один

Фото: depositphotos/NewAfrica

Обычный день человека загружен работой, общением с детьми, решением бытовых и иных вопросов. Поэтому людям часто не хватает времени остановиться и подумать о себе самих – о том, что их беспокоит.

"Иногда мы сами загружаем себя делами, лишь бы не останавливаться и не оставаться один на один с собой, со своими мыслями. В результате обиды, обращенные в прошлое, тревога о будущем и переживания о настоящем не находят своевременного выхода", – объяснила психолог, специалист в сфере индивидуального психологического консультирования и психодиагностики личности Дарья Захарова.

Людям просто не удается вовремя о себе позаботиться. Поэтому перед сном нас начинают одолевать мысли и страхи, от которых мы убегаем в течение дня. Ночь – это время, когда появляется возможность подумать о чем-то еще, кроме будничных дел. Из-за этого некоторые люди не могут уснуть, снова и снова прокручивая в голове различные события.

Регламент для беспокойства

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Существуют разные способы помочь себе в такие неприятные моменты, но для каждого человека эти методы индивидуальны. Поэтому необходимо пробовать разные варианты, пока не удастся найти что-то свое.

"Чтобы уйти от ночных переживаний, кому-то подойдет вечернее прослушивание музыки, другим – звонок другу или теплый чай с кусочком вкусного шоколада", – отметила психолог.

Следует обратить внимание на характер мыслей, которые вас беспокоят по ночам. Их содержание поможет лучше понять себя, свои потребности и желания. Например, если вы вспоминаете обиды на своих родственников, то очевидно, что вас что-то не устраивает во взаимоотношениях с ними.

Вероятно, вы чувствуете, что они не принимают вас таким, какой вы есть. Может быть, контроль с их стороны вас душит и пришло время отделиться и расставить границы в отношениях.
Дарья Захарова
психолог

Чтобы перестать переживать и позволить себе легко заснуть, эксперт рекомендует использовать способ, который хорошо помогает избавиться от плохих мыслей.

Для этого необходимо выделить в течение дня строго определенное время (например, 20–30 минут), когда вы думаете о той проблеме, которая обычно отчаянно вас беспокоит ночью или вечером.

"Это очень действенный метод, благодаря которому вы разрешаете прожить беспокоящие вас чувства и мысли. Таким образом они просто изживут себя", – пояснила Захарова.

В противном случае подавление мыслей и чувств может сделать их навязчивыми или привести к депрессии.

Берем проблемы на карандаш

Фото: depositphotos/olesiabilkei

Если вы вертитесь в кровати с боку на бок, психолог рекомендует включить ночник, взять лист бумаги с ручкой и выписать все мысли, которые приходят на ум.

"Не надо их оценивать, пытаться анализировать. Просто выписывайте все, что вас мучает. Этот способ даст выход страхам, а также снимет тревогу и снизит уровень катастрофизации, который иногда настигает в ночи", – объяснила эксперт.

Стрессовые факторы следует разделить на две колонки. В одну надо заносить те, на которые вы можете повлиять, а в другую – фиксировать проблемы, на которые воздействовать не получается. Например, в первой колонке опишите шаги, которые можно совершить, чтобы преодолеть неприятную ситуацию.

Также хорошим способом борьбы с переживаниями эксперт считает медитацию, которая учит наблюдать за мыслями, снижает уровень тревоги и в итоге улучшает качество жизни.

Не стоит забывать и о таких всем известных вещах, как правильное питание, физическая нагрузка и режим дня. На деле большинство забывает о них. Но правильного образа жизни иногда бывает достаточно, чтобы облегчить процесс засыпания.
Дарья Захарова
психолог

Отчаянная борьба за сон может очень изматывать, поэтому нужно помнить, что, когда человек лежит в кровати, он уже отдыхает, даже если еще не уснул.

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