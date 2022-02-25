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Москва 24

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общество

13:53

Психологи рассказали, как снизить тревожность в условиях информационного шума

общество

На фоне большого информационного потока все больше россиян чувствуют тревожность и неопределенность. В такой ситуации психологи рекомендуют абстрагироваться от негатива, чтобы успокоить сознание. Рассказываем, как справиться с тревогой и сохранить эмоциональное равновесие.

Не поддаваться панике и абстрагироваться

Фото: depositphotos/TatyanaGl

Семейный психолог Ольга Латынцева рассказала Москве 24, что на данный момент лучше всего ограничить количество источников информации.

Каждый час смотреть, что происходит, – это разрушать себя. Люди начинают накручивать себя, развивается паника, учащается сердцебиение, мозгу кажется, что он в опасности. Поэтому не нужно до этого доводить. Необходимо ограничить поток входящей негативной информации.
Ольга Латынцева
семейный психолог

По словам психолога, необходимо создать условия, чтобы организм чувствовал комфорт, в частности дать себе тепла на физическом уровне. "То есть чтобы была мягкая теплая обувь или одежда. Можно выпить чай с мелиссой, и это такое же плацебо, как успокоительные средства", – пояснила она.

Кроме того, Латынцева считает, что найти успокоение помогут домашний уют и общение с родными.

"Нужно сфокусироваться на том, что вечером по возвращении домой вас ждут любимые люди. Поговорите с ними, обнимите их. Купите домой свечи. Приглушенный свет тоже дает ощущение покоя и уюта. Дома должно быть тепло", – подчеркнула психолог.

Она добавила, что можно купить любимых продуктов и порадовать себя и близких хорошим ужином.

Почувствовать свое тело и медитировать

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Семейный психотерапевт Надежда Римская в разговоре с Москвой 24 отметила, что нужно постараться уделять больше времени своей настоящей жизни, создавая вокруг себя мир и созидание.

"Очень важно не вступать ни в какие споры, кто прав, кто виноват. Лучше подумать о том, как дать больше любви, созидания и тепла тем, кто рядом. Если вы сможете создать мир внутри своей семьи, то этот мир будет распространяться и вокруг вас", – рассказала эксперт.

По ее мнению, таким образом человек может успокоить свои страхи и тревоги и вернуть себя в состояние эмоциональной устойчивости. Римская полагает, что для подавления беспокойства также поможет переключение на определенные действия.

Когда вы можете комбинировать тревогу в какой-то полезный труд, то тем самым эта энергия складывается во что-то, а не запирается внутри.
Надежда Римская
семейный психотерапевт

При этом некоторым людям больше подойдут практики расслабления, добавила она. Для этого специалист советует побыть в тишине, послушать релаксирующую музыку и помедитировать.

"Когда поднимается тревога, очень важно вернуть себя в тело. Это значит, что надо заземлиться – потопать, прохлопать себя, ощутить, где вы находитесь и что происходит вокруг", – пояснила она.

Подобные техники помогают остановить поток беспокойства, который порой захлестывает людей, заключила эксперт.

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