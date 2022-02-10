Психолог назвала пять практик для быстрого расслабления

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Психолог Карина Рихтере рассказала о пяти практиках для быстрого расслабления, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Первой практикой является "Тишина леса". По словам психолога, иногда женщинам, в частности мамам, очень нужно побыть в одиночестве и тишине, а через эту практику можно напитаться важными ресурсами.

"Сядьте поудобнее, прикройте глаза и приготовьтесь к небольшому путешествию. Представьте, что вы оказались в большом лесу. Подойдите к понравившемуся дереву, обнимите его, расскажите обо всех трудностях и тревогах, попросите сил и энергии", – посоветовала эксперт.

Следующим шагом, подчеркнула психолог, является то, что женщина сама становится могучим деревом.

"Руки – это его ветви, ноги – корни, почувствуйте устойчивость благодаря им. Прохладный ветерок нежно касается вас. Напитайтесь энергией солнца, ощутите бодрящий аромат, прислушайтесь к звукам леса", – пояснила специалист.

По ее словам, нужно поймать момент, когда гармония и спокойствие входят в организм, а все заботы и переживания уходят в землю. Кроме того, необходимо послушать тишину и насладиться ею, а также после сделать вдох и выдох.

Следующая расслабляющая практика называется "Конверт". При ней нужно принять комфортную позу: можно лечь, сделать несколько спокойных вдохов и выдохов, ощутить тело и мысленно пройтись по нему вниманием.

"Где больше всего накопилась усталость? Где есть напряжение, зажимы? Подышите несколько раз через эту область", – посоветовала Рихтере.

Также, как отметила психолог, можно представить образ усталости, раздражения, агрессии, напряжения и мысленно выдохнуть их на чистый, белый, большой лист. Из этого листа эксперт посоветовала сделать конверт, а после запечатать в него отрицательные состояния и отправить туда, куда хочется. Можно запустить его в небо и наблюдать, как конверт оказывается в космосе и сгорает там.

"Ощутите, как внутри тела освободилось место, пространство для новых эмоций и состояний. Чем бы вам хотелось его заполнить? Представьте это в виде образа. Какого он цвета? Может быть, вы почувствуете приятный аромат. На вдохе впустите в себя образ, пусть он наполнит тело энергией. Дышите столько, сколько необходимо, до ощущения наполненности, вдохновения и радости. Улыбнитесь и открывайте глаза", – рекомендовала психолог.

Она обратила внимание и на такую практику, как "Альбом воспоминаний". Рихтере подчеркнула, что быть мамой нелегко, так как это не всегда положительные эмоции, это и заботы, хлопоты, переживания, а также огромная ответственность.

"Когда-то вы решили подарить жизнь, значит, видели в этом что-то хорошее, просто со временем в суете нескончаемых дел и забот забыли эту причину. Есть смысл освежить воспоминания", – сказала эксперт.

Для этого она посоветовала сесть в удобную позу, закрыть глаза и представить себя в саду в теплый летний день с альбомом, в котором собраны самые радостные моменты из жизни ребенка.

"Просматривайте и погружайтесь в те события. Вспомните, как малыш в первый раз вам улыбнулся, сказал слово "мама", сделал свои неуверенные шаги. Какие эмоции вы тогда испытали? Ощутите благодарность за эти чудесные мгновения. Из прошлого всегда можно брать ресурсы", – советует психолог.

По словам специалиста, следует продолжать листать альбом, а после ощущения радости в теле можно возвращаться в состояние сегодняшнего дня.

Еще одну расслабляющую практику, которая называется "Ресурсный образ", психолог также советует начинать с удобной позы и закрытых глаз. Следующим шагом является представление лучшей версии себя.

"Вдох, выдох, мысленно сделайте шаг в сторону этой женщины – "наденьте" на себя образ "мамы в ресурсе". Ощутите, какие внутри происходят изменения и трансформации. Наполнитесь позитивом и оптимизмом. В этом образе вы можете быть веселой, непосредственной, свободной от тревог. Вы доверяете миру, все страхи уходят", – советует психолог, подчеркивая, что такую практику можно делать ежедневно.

Замыкает список полезных практик "Волна расслабления". По словам эксперта, следует комфортно лечь, закрыть глаза и представить дела, которые следует выполнить в течение суток. На вдохе следует сжать все тело, напрячь конечности, шею, грудь, подтянуть таз и задержать дыхание на 10–15 секунд.

После данных действий нужно сделать выдох, расслабить тело, чувствуя, как по нему идет теплая волна. Затем психолог советует опять полностью напрячь тело с задержкой дыхания и вновь расслабиться. Следует также подышать несколько раз и через вдохи наполнить сердечную область приятными эмоциями.

"Сделайте вдох, а на выдохе представьте, как улыбка выходит наружу и окутывает своим сиянием всех вокруг. Откройте глаза и отметьте, как приятно делиться и отдавать энергию и любовь своим близким людям", – заключила эксперт.

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