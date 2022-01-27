Психолог рассказала, как не стать для своих детей цензором

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Родителям стоит быть включенными в жизнь детей, интересоваться их увлечениями, чтобы не стать для них цензорами. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на психолога и блогера Милу Левчук.

Она также прокомментировала опрос ВЦИОМ, согласно которому 53% россиян негативно относятся к тому, что их дети смотрят видеоблоги. По словам Левчук, не все блогеры одинаково вредны или полезны. Она отметила, что контент, который снимают дети для сверстников, востребован ими на 100%.

"Самая показательная цифра этой статистики – 76% родителей, которые понятия не имеют, что там смотрят их дети. Подумать только! Это надо после работы сесть, потратить время и посмотреть с ребенком, чем он там интересуется. А ведь старшие школьники еще и припрячут самое интересное. Конечно, проще запретить, чтобы голова не болела", – добавила Левчук.

Психолог рассказала, что в этом случае пострадают только отношения ребенка с родителями, так как никто не может контролировать, что дети смотрят, пока на них не направлен взгляд. При этом она отметила, что родители формируют вкус ребенка, когда еще могут на него влиять. Дети опираются на то, что смотрят родители и как комментируют увиденное.

"Когда малыш вырос в подростка, бороться уже поздно, время пожинать плоды воспитания и доверять. Своей дочери я ничего не буду запрещать, я много вкладываю в ее интеллект и вкусы и могу смело доверить ей самостоятельный выбор контента", – подчеркнула Левчук.

Среди опрошенных ВЦИОМ 34% имеют несовершеннолетних детей. При этом 38% респондентов заявили, что их ребенок смотрит видеоблоги практически каждый день. Дети 14% респондентов смотрят блогеров несколько раз в неделю. 32% людей ответили, что отрицательно относятся к блогам, которые ведут сами дети. 22% опрошенных относятся к таким аккаунтам положительно, а 40% – безразлично.

Ранее психотерапевт сервиса онлайн-психотерапии Zigmund.Online Елена Попова рассказала, что знакомить ребенка со смартфоном можно с 7–8 лет. По ее словам, до этого возраста дети ведут игровую деятельность, поэтому знакомить их с гаджетами в этот период не рекомендуется. В противном случае ребенок может лишиться активной жизни.

