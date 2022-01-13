Психолог назвала способы борьбы с сезонной депрессией

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Из-за короткой продолжительности светового дня и непогоды многие россияне могут испытывать сезонную депрессию – усталость, снижение мотивации, апатию и ухудшение настроения. Об этом "Мосленте" рассказала психолог Анастасия Волошина.
По словам эксперта, в случае сезонной депрессии нужно декорировать дом яркими красками, а также использовать сочные цвета в одежде. Она также рекомендовала заняться приготовлением яркой и вкусной пищи.
"Здесь важно не забывать о сбалансированном питании и использовании ярких и сочных фруктов. Также можно сходить в ресторан или кафе с необычным ярким интерьером и подачей блюд, что, несомненно, поднимет вам настроение", – отметила Волошина.
Волошина добавила, что стоит включить в жизнь также позитивное общение.
"Важно не забывать менять обстановку, встречаться с друзьями, посещать театры, музеи, кино. И не только на праздниках, а сделать эти приятные моменты частью своей жизни", – подчеркнула психолог.
Ранее клинический психолог Елена Попова рассказала, что знакомить ребенка со смартфоном можно с 7–8 лет. По ее словам, до этого возраста дети ведут игровую деятельность, поэтому знакомить их с гаджетами в этот период не рекомендуется. В противном случае ребенок может лишиться активной жизни.
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