Ученые выяснили, что привлекательные люди реже подвергаются травле в соцсетях

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Ученые из университетов Глазго и Западной Шотландии выяснили, что привлекательные люди реже подвергаются травле в социальных сетях. Об этом сообщает Life.ru.

Ученые провели исследование среди знаменитостей и пришли к выводу, что архаическое мышление людей сильнее рационального. Именно по этой причине многие наделяют привлекательных людей внутренними достоинствами.

Однако, по словам исследователей, исключение касается случаев, когда знаменитости выкладывают в социальные сети негативный контент. Пользователи тогда прибегают к травле, поскольку опубликованный материал противоречит их идеалу.

Ранее клинический психолог высшей категории Алексей Мелехин рассказал, что иногда люди ставят смайлики в сообщениях, чтобы отвлечь внимание от чего-то. Он также добавил, что большое количество текста указывает на определенный вид нарциссизма.

