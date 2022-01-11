Ученые выяснили, что привлекательные люди реже подвергаются травле в соцсетях

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Ученые из университетов Глазго и Западной Шотландии выяснили, что привлекательные люди реже подвергаются травле в социальных сетях. Об этом сообщает Life.ru.
Ученые провели исследование среди знаменитостей и пришли к выводу, что архаическое мышление людей сильнее рационального. Именно по этой причине многие наделяют привлекательных людей внутренними достоинствами.
Однако, по словам исследователей, исключение касается случаев, когда знаменитости выкладывают в социальные сети негативный контент. Пользователи тогда прибегают к травле, поскольку опубликованный материал противоречит их идеалу.
Ранее клинический психолог высшей категории Алексей Мелехин рассказал, что иногда люди ставят смайлики в сообщениях, чтобы отвлечь внимание от чего-то. Он также добавил, что большое количество текста указывает на определенный вид нарциссизма.
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