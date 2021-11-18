Психологи и блогеры рассказали, как соцсети влияют на психику

18 ноября в центре современного искусства "Винзавод" прошел паблик-ток "Влияние соцсетей на ментальное здоровье". О том, как социальные сети влияют на наше психологическое состояние, рассуждали:



блогер и ведущая Таня Старикова;

блогер, историк моды и искусств Чума Вечеринка;

руководитель Meta по связям с государственными организациями в России Ульяна Зинина;

психолог онлайн-сервиса психологической помощи YouTalk Лиля Радюшкина;

эксперт Союза охраны психического здоровья и психолог YouTube-проекта "вМесте" Ольга Никитина;

автор книги и телеграм-канала "Цифровой этикет" Ольга Лукинова.