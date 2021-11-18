Психологи и блогеры рассказали, как соцсети влияют на психику

18 ноября в центре современного искусства "Винзавод" прошел паблик-ток "Влияние соцсетей на ментальное здоровье". О том, как социальные сети влияют на наше психологическое состояние, рассуждали:
- блогер и ведущая Таня Старикова;
- блогер, историк моды и искусств Чума Вечеринка;
- руководитель Meta по связям с государственными организациями в России Ульяна Зинина;
- психолог онлайн-сервиса психологической помощи YouTalk Лиля Радюшкина;
- эксперт Союза охраны психического здоровья и психолог YouTube-проекта "вМесте" Ольга Никитина;
- автор книги и телеграм-канала "Цифровой этикет" Ольга Лукинова.