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Транспорт

13:20

Билеты на аэроэкспрессы можно будет приобрести со скидкой 30%

транспорт

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

"Аэроэкспресс" проведет акцию "Черная пятница" с 25 по 28 ноября. В ее рамках можно будет приобрести билеты на поезда компании со скидкой 30%.

В частности, билеты по тарифу "туда-обратно" будут стоить 490 рублей вместо 750. Стоимость одной поездки составит 245 рублей.

Для приобретения билетов со скидкой необходимо воспользоваться промокодом BLACK2021. Специальное предложение будет действовать для поездок в период с 1 по 21 января 2022 года.

Билеты по акции действуют на всех направлениях компании "Аэроэкспресс": Белорусский вокзал – аэропорт Шереметьево, Павелецкий вокзал – аэропорт Домодедово, Киевский вокзал – аэропорт Внуково.

Ранее сообщалось, что пассажиры "Аэроэкспресса" летом 2021 года забыли в поездах и терминалах компании более 430 вещей. Чаще всего сотрудники находили солнцезащитные очки, зонты, документы и мобильные телефоны. Вместе с тем терялись и необычные вещи. Среди оставленных предметов оказались рентгеновские снимки, кимоно, книга про Кришну и валики для краски.

Вернуть владельцам удалось порядка 100 вещей. До передачи они хранились на специальном складе забытых вещей. Обратиться туда можно по горячей линии или посредством заявления о потере на стойке информации.

Склад забытых вещей находится в депо компании, которое расположено рядом с Белорусским вокзалом по адресу Москва, улица Нижняя, дом 17. Для сохранности багажа можно приобрести фирменные бирки "Аэроэкспресса", которые помогут определить принадлежность вещей.

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