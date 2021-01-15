Шуруповерт, вентилятор и боксерские перчатки забыли пассажиры в аэроэкспрессах в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пассажиры поездов "Аэроэкспресса" в период новогодних праздников забыли шуруповерт, две копилки в виде быка, боксерские перчатки и вентилятор. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Как уточняется, с 31 декабря по 10 января пассажиры забыли в аэроэкспрессах и терминалах около 100 вещей.
"Помимо шапок, перчаток и варежек, которые являются наиболее распространенными находками, в праздники пассажиры оставили в аэроэкспрессах и такие необычные вещи, как миндальный торт, шуруповерт, две копилки в виде быка, боксерские перчатки и портативный вентилятор", – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, чтобы пассажиры могли быстро найти и вернуть потерянную вещь, в компании работает склад забытых вещей.
Горожанам напомнили, что, если вещи были забыты в поезде, нужно обратиться на горячую линию "Аэроэкспресс", к сменному специалисту терминала или на стойку информации и написать заявление о потере. Забытую вещь выдают только под расписку при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Ранее стало известно, что в 2020 году пассажиры оставляли в электричках ЦППК кошельки, документы и зонты, а также звуковой усилитель, метрологическое оборудование и даже курицу гриль. В поездах пассажиры оставили более 300 сумок и пакетов, где часто лежали и ценные вещи: новая модель смартфона, брендовая одежда. Летом пассажиры искали свои скейтборды, солнечные очки, соломенные шляпы и крем от загара, осенью граждане стали чаще обращаться с просьбой найти забытый урожай и продукты питания.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: