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Шуруповерт, вентилятор и боксерские перчатки забыли пассажиры в аэроэкспрессах в праздники

Шуруповерт и торт. Что забыли пассажиры в аэроэкспрессах в праздники
общество транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пассажиры поездов "Аэроэкспресса" в период новогодних праздников забыли шуруповерт, две копилки в виде быка, боксерские перчатки и вентилятор. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как уточняется, с 31 декабря по 10 января пассажиры забыли в аэроэкспрессах и терминалах около 100 вещей.

"Помимо шапок, перчаток и варежек, которые являются наиболее распространенными находками, в праздники пассажиры оставили в аэроэкспрессах и такие необычные вещи, как миндальный торт, шуруповерт, две копилки в виде быка, боксерские перчатки и портативный вентилятор", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, чтобы пассажиры могли быстро найти и вернуть потерянную вещь, в компании работает склад забытых вещей.

Горожанам напомнили, что, если вещи были забыты в поезде, нужно обратиться на горячую линию "Аэроэкспресс", к сменному специалисту терминала или на стойку информации и написать заявление о потере. Забытую вещь выдают только под расписку при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Ранее стало известно, что в 2020 году пассажиры оставляли в электричках ЦППК кошельки, документы и зонты, а также звуковой усилитель, метрологическое оборудование и даже курицу гриль. В поездах пассажиры оставили более 300 сумок и пакетов, где часто лежали и ценные вещи: новая модель смартфона, брендовая одежда. Летом пассажиры искали свои скейтборды, солнечные очки, соломенные шляпы и крем от загара, осенью граждане стали чаще обращаться с просьбой найти забытый урожай и продукты питания.

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