Пассажиры ЦППК в 2020 году забыли в поездах курицу гриль и метрологическое оборудование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В 2020 году пассажиры оставляли в электричках кошельки, документы и зонты, а также звуковой усилитель, метрологическое оборудование и даже курицу гриль. О таких находках рассказали в центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
В пресс-службе сообщили, что с начала года в поездах пассажиры оставили более 300 сумок и пакетов, где часто лежали и ценные вещи: новая модель смартфона, брендовая одежда. В ЦППК отметили, что часто пассажиры ищут забытые кошельки, документы, зонты и головные уборы.
"Встречаются среди утерянных вещей и редкие предметы: музыкант искал забытый звуковой усилитель, а один из студентов – метрологическое оборудование", – добавляют в компании.
Летом пассажиры искали свои скейтборды, солнечные очки, соломенные шляпы и крем от загара, осенью граждане стали чаще обращаться с просьбой найти забытый урожай и продукты питания.
"Однажды пассажир разыскивал курицу гриль, забытую по пути на дачный участок. Иногда владельцы находятся сразу: коробку со звуковым усилителем пассажиру вернули в тот же день, в других случаях процесс может занять несколько дней", – поделились в ЦППК.
В компании напомнили: при обнаружении забытых вещей специалисты сообщают об этом локомотивной бригаде, оцепляют место обнаружения предмета. Если это необходимо, работники отводят пассажиров на безопасное расстояние, а затем вызывают представителей транспортной полиции. В ЦППК попросили граждан относиться к своим вещам более внимательно, в случае утери обращаться к сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции на конечной станции маршрута поезда.
А пассажиры аэроэкспрессов летом забывали в поездах часы, картины и плавки. Также сотрудники находили книги, кукол Barbie и солнечные очки.
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