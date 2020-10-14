Пассажиры ЦППК в 2020 году забыли в поездах курицу гриль и метрологическое оборудование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2020 году пассажиры оставляли в электричках кошельки, документы и зонты, а также звуковой усилитель, метрологическое оборудование и даже курицу гриль. О таких находках рассказали в центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

В пресс-службе сообщили, что с начала года в поездах пассажиры оставили более 300 сумок и пакетов, где часто лежали и ценные вещи: новая модель смартфона, брендовая одежда. В ЦППК отметили, что часто пассажиры ищут забытые кошельки, документы, зонты и головные уборы.

"Встречаются среди утерянных вещей и редкие предметы: музыкант искал забытый звуковой усилитель, а один из студентов – метрологическое оборудование", – добавляют в компании.

Летом пассажиры искали свои скейтборды, солнечные очки, соломенные шляпы и крем от загара, осенью граждане стали чаще обращаться с просьбой найти забытый урожай и продукты питания.

"Однажды пассажир разыскивал курицу гриль, забытую по пути на дачный участок. Иногда владельцы находятся сразу: коробку со звуковым усилителем пассажиру вернули в тот же день, в других случаях процесс может занять несколько дней", – поделились в ЦППК.

В компании напомнили: при обнаружении забытых вещей специалисты сообщают об этом локомотивной бригаде, оцепляют место обнаружения предмета. Если это необходимо, работники отводят пассажиров на безопасное расстояние, а затем вызывают представителей транспортной полиции. В ЦППК попросили граждан относиться к своим вещам более внимательно, в случае утери обращаться к сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции на конечной станции маршрута поезда.

А пассажиры аэроэкспрессов летом забывали в поездах часы, картины и плавки. Также сотрудники находили книги, кукол Barbie и солнечные очки.