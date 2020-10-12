Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится в октябре и ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Расписание пригородных поездов Киевского направления МЖД изменится в октябре и начале ноября в связи с работами по развитию инфраструктуры, сообщает пресс-служба перевозчика.

С 14 по 16 октября на станции Нара, а также 16–17, 23–24 октября на перегоне Очаков – Солнечная пройдут работы по развитию путевой инфраструктуры.

Работы будут вестись преимущественно в ночное время – с 21:00 до 08:20. На период работ движение поездов организуют по соседним путям в обе стороны.

В связи с этим из расписания выведут несколько поездов и аэроэкспрессов, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия. Несколько поездов проследуют по укороченному маршруту.

С 30 октября по 1 ноября с 21:50 до 09:30 движение на участке Солнечная – Внуково организуют по одному пути в реверсивном режиме из-за строительства подземного вестибюля на станции Переделкино.

Ознакомиться с изменениями в расписании можно на вокзалах и остановочных пунктах, на сайте и в мобильном приложении РЖД.

Ранее сообщалось, что с 6 по 16 октября ввели изменения на Казанском направлении МЖД из-за путевых работ. Плановые работы проводятся в технологические окна с 9:00 до 17:30 на участке Раменское – Бронницы – Фаустово.