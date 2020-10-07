Дети до 14 лет смогут ездить в аэроэкспрессах за 1 рубль до 8 ноября

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Проезд на аэроэкспрессе для детей до 14 лет с 7 октября по 8 ноября будет стоить 1 рубль, сообщает пресс-служба компании.
Приобрести билет по такой цене можно только в фирменных кассах "Аэроэкспресса", а также у мобильных кассиров компании, обязательным условием является присутствие ребенка.
"Чтобы воспользоваться правом проезда со скидкой, необходимо предъявить документ, удостоверяющий возраст ребенка. Предложение действует на всех направлениях "Аэроэкспресса", а также в экспресс-автобусах компании, и не имеет ограничений по количеству приобретаемых билетов", – отмечают в компании.
Безопасность пассажиров обеспечивается с помощью уборки с использованием дезинфицирующих средств, которая проводится трижды в день. В двухэтажных поездах обеззараживание воздуха непрерывно осуществляется встроенными в систему приточной вентиляции антибактериальными очистителями. В одноэтажных аэроэкспрессах дезинфекция воздуха проводится каждую ночь.
Ранее Сергей Собянин дал старт эксплуатации поездов нового поколения "Москва-2020". Первый состав вышел на Кольцевую линию в сторону станции "Белорусская".
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