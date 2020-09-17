Часы Rolex, матрас с плавками и картины оставили пассажиры аэроэкспрессов летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За три летних месяца сотрудники "Аэроэкспресса" нашли в поездах и терминалах около 330 забытых личных вещей пассажиров, рассказали в пресс-службе перевозчика.

Уточняется, что чаще всего пассажиры забывали электронные устройства, сумки, солнечные очки, шляпы и зонты.

"Самой любопытной находкой стали часы Rolex, найденные в комплекте с соломенной шляпкой, розовым детским самокатом и скейтбордом. Этим летом в аэроэкспрессах прокатилось много художников. Так, за сезон было оставлено несколько картин и холст. Также сотрудники находили книги, кукол Barbie и матрас с плавками", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что хозяевам вернули порядка 110 вещей. В случае утраты вещей пассажиру необходимо обратиться на горячую линию "Аэроэкспресса", к сменному специалисту терминала или на стойку информации и написать заявление о потере.

Ранее пассажирам сообщили об изменении в расписании движения электричек на Ярославском направлении. Уточняется, что это связано с модернизацией железнодорожной инфраструктуры.