Часы Rolex, матрас с плавками и картины оставили пассажиры аэроэкспрессов летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
За три летних месяца сотрудники "Аэроэкспресса" нашли в поездах и терминалах около 330 забытых личных вещей пассажиров, рассказали в пресс-службе перевозчика.
Уточняется, что чаще всего пассажиры забывали электронные устройства, сумки, солнечные очки, шляпы и зонты.
"Самой любопытной находкой стали часы Rolex, найденные в комплекте с соломенной шляпкой, розовым детским самокатом и скейтбордом. Этим летом в аэроэкспрессах прокатилось много художников. Так, за сезон было оставлено несколько картин и холст. Также сотрудники находили книги, кукол Barbie и матрас с плавками", – рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что хозяевам вернули порядка 110 вещей. В случае утраты вещей пассажиру необходимо обратиться на горячую линию "Аэроэкспресса", к сменному специалисту терминала или на стойку информации и написать заявление о потере.
Ранее пассажирам сообщили об изменении в расписании движения электричек на Ярославском направлении. Уточняется, что это связано с модернизацией железнодорожной инфраструктуры.
Поезда на МЦД-2 и Курском направлении не останавливаются на двух станциях
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