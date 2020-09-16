На Ярославском направлении МЖД изменится расписание электричек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Во второй половине сентября изменится расписание некоторых электричек Ярославского направления МЖД, сообщили в пресс-службе магистрали. Уточняется, что это связано с модернизацией железнодорожной инфраструктуры.

"На участке Мытищи – Подлипки пройдут путевые работы с 23:30 18 сентября до 7:30 19 сентября, а на станции Сергеев Посад – 21–23 сентября с 22:30 до 5:00", – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в ночь с 26 на 27 сентября будет произведена надвижка пролетного строения автомобильного путепровода через пути Ярославского направления, который соединит улицу Мира и Фрунзе в Мытищах.

Из-за проводимых работ часть электропоездов, которые курсируют между Москвой и станциями Мытищи, Монино, Болшево, Щелково, Фрязино, Фрязево, Пушкино, Сергиев Посад и Александров выведут из расписания. Также 26 сентября с 20:00 до 22:00 часть поездов от станции Лосиноостровский до Мытищ проследует без остановок, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия.

Ознакомиться с измененным расписанием можно на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее сообщалось, что порядок проезда на пригородных поездах Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменился. Новые правила объяснили продолжительными перерывами в движении электропоездов Ленинградского направления в сторону от Москвы.