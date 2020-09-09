Собянин рассказал о развитии ж/д инфраструктуры Ярославского направления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин рассказал о развитии существующих направлений Московской железной дороги (МЖД). Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Ввели в эксплуатацию IV главный путь на участке Мытищи – Пушкино. Это второй этап развития пригородной ж/д инфраструктуры на самом загруженном – Ярославском – направлении", – сообщил градоначальник.

По словам Собянина, от Москвы до Мытищ и Пушкина построено уже 50 километров новых путей, модернизация позволила существенно сократить интервал между поездами – минимальный составляет чуть более 2 минут.

Новая инфраструктура также положительно сказалась на загруженности станций в час пик, отметил мэр. По его словам, время ожидания между поездами сократилось на треть, снизилась и пиковая нагрузка. Кроме того, удалось расширить пропускную способность Ярославского направления на 193 тысячи пассажирских мест в сутки, добавил Собянин.

Накануне мэр Москвы присутствовал на открытии станции Мичуринец Киевского направления МЖД. Градоначальник напомнил о том, что ее реконструкция началась в конце 2018 года и теперь станция стала более удобной для жителей близлежащих районов.

