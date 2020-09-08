Собянин открыл станцию Мичуринец Киевского направления МЖД

Фото: администрация поселения Внуковского

Сергей Собянин открыл после реконструкции станцию Мичуринец Киевского направления Московской железной дороги.

"Вашу платформу узнать очень сложно, потому что это такая стандартная остановка, железная дорога – и здесь целый вокзал. С эскалаторами, лифтами, подземным переходом через дорогу. Здесь центральная дорога, которая позволит подъезжать сюда жителям близлежащих районов. Метро от Рассказовки до центра идет 40 минут, а отсюда – 28 минут", – сказал мэр.

Станция Мичуринец находится в поселении Внуковском между станциями Внуково и Переделкино. Специалисты приступили к реконструкции станции в конце 2018 года.

На станции возвели две платформы с навесами, которые защищают пассажиров от осадков и солнца. Также там сделали наземный вестибюль и подземный пешеходный переход с шестью эскалаторами, тремя лифтами и туалетами. На станции создана безбарьерная среда для маломобильных граждан.

В июле текущего года сообщалось, что территорию вокруг железнодорожной станции Мицуринец благоустроят для горожан: построят большие парковки, остановки общественного транспорта, МФЦ, а также парковую зону. Сообщалось, что с юга и севера от станции построят стоянки для такси, велосипедные парковки, организуют прокат велосипедов. С юга горожан ждут автомобильные парковки на 400 мест. Кроме того, подъезд к платформам также станет более комфортабельным. Удобное передвижение пешеходов будет обеспечено в радиусе 1500 метров от платформ.

