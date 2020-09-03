Собянин открыл автодорогу Марьино – Саларьево

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Две новые автодороги в Троицком и Новомосковском административных округах открыл мэр Москвы Сергей Собянин, передает Агентство "Москва".

Теперь горожанам доступны дороги Марьино – Саларьево и выезд из Коммунарки на МКАД. Мэр города отметил, что дорожное строительство играет одну из важнейших ролей в деятельности правительства Москвы.

"Каждый год мы вводим около 100 километров городских дорог. Это сложные инженерные сооружения, как правило: тоннели, развязки, мосты, путепроводы. В этом году будет построено, несмотря на пандемию, 90 километров дорог. То есть мы идем по плану. Сегодня строители сделали подарок ко Дню города – запускаются две магистрали – дублеры Калужского и Киевского шоссе", – рассказал мэр.

При этом Собянин поблагодарил строителей, которые много сделали для процветания города, а также поздравил жителей с открытием дорог. Новые магистрали разгрузят другие шоссе и выезды на МКАД, считает глава.

Дорога Марьино – Саларьево является фактическим дублером Калужского и Киевского шоссе. Она, протяженностью 13,6 километра, проходит от улицы Адмирала Корнилова до автодороги М3 – Середнево – Марьино – Десна, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. Трасса пересекает реку Ликову, поэтому в ее составе есть мост длиной 140 метров, а также кольцевое пересечение с автодорогой М3 –Сосенки – Ямонтово.

На строительство магистрали ушло менее трех лет. Ее оборудовали четырьмя полосами движения, 22 остановками общественного транспорта и 11 светофорами.

В районе поселка Валуево, СНТ "Чайка", "Строитель", "Родник", "Кузьминки", "Филатов луг", КП "Благодать" и "Летова роща" построили защитные экраны протяженностью 4,7 километра от шума.

В пресс-службе также рассказали, что шестиполосный Проектируемый проезд № 7051, который по факту является дублером Калужского шоссе, строили менее трех лет. Так, теперь организована эстакада-съезд с Калужского шоссе в районе "Фуд Сити" в сторону улицы Александры Монаховой и выезд на Проектируемый проезд № 7033 в районе ТЦ "Декатлон". Общая протяженность дорог составила 7,4 километра. Для защиты от шума вдоль прилегающих СНТ были возведены специальные экраны расстоянием 1,1 километра.

Отмечается, что всего в этом году в столице запланировано строительно свыше 90 километров дорог, 21 искусственного сооружения и 20 пешеходных переходов. Так, уже реализовано 81,6 километра дорог, 19 искусственных сооружений и 14 пешеходных переходов.

Ранее стало известно, что у пассажиров появилась возможность делать бесплатные пересадки на восьми станциях столичного метро и МЦД.

При проезде с любых станций МЦК и МЦД можно будет бесплатно пересесть на станции метро "Молодежная", "Улица Академика Янгеля" и "Улица Скобелевская". При проезде с любых станций метро, МЦК можно будет бесплатно пересесть на станции Рабочий Поселок МЦД-1, Красный Строитель и Бутово МЦД-2. Также сделать бесплатную пересадку можно между станциями МЦД Москва – Рижская (Рижский вокзал) и "Рижская".

