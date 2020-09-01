Бесплатные пересадки стали доступны еще на восьми станциях метро и МЦД

13:25
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
У пассажиров появилась возможность сделать бесплатные пересадки еще на восьми станциях столичного метро и МЦД, соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
"Начиная с 2015 года в течение 90 минут с начала поездки пассажиры могут сделать бесплатные пересадки между станциями метро и МЦК. После открытия МЦД такая возможность появилась и у пассажиров МЦК. Перечень станций, на которые можно сделать бесплатные пересадки, определяется правительством Москвы", – говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
Как отмечается, начиная с сентября в этот перечень включены еще восемь станций.
При проезде с любых станций МЦК и МЦД можно будет бесплатно пересесть на станции метро "Молодежная", "Улица Академика Янгеля" и "Улица Скобелевская". При проезде с любых станций метро, МЦК можно будет бесплатно пересесть на станции Рабочий Поселок МЦД-1, Красный Строитель и Бутово МЦД-2. Также сделать бесплатную пересадку можно между станциями МЦД Москва – Рижская (Рижский вокзал) и "Рижская".
Ранее сообщалось, что до конца года должны реконструировать станции Новодачная, Долгопрудная и Баковка МЦД-1. На Новодачной работает новая платформа с навесом на всю длину для защиты от осадков. В 2020 году там откроют конкорс – современный надземный пешеходный переход.
Планируется, что будут благоустроены территории у станций Щукинская, Печатники и Курьяново. Сейчас дорога к новым станциям не очень удобна из-за плохих тротуаров и недостаточного освещения, объяснил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. В ходе благоустройства тротуары приведут в порядок и заменят асфальт на проезжей части. Около платформ появятся парковки и современные остановочные павильоны, кроме того, специалисты установят освещение.
"Мосгорсправка": МЦД
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