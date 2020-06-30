Собянин открыл станцию Сетунь МЦД-1 после реконструкции

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Сергей Собянин открыл после реконструкции остановочный пункт Сетунь МЦД-1, сообщает Агентство "Москва".

Это улучшит транспортное обслуживание около 300 тысяч жителей районов Можайский и Кунцево.

"После открытия МЦД-1 и МЦД-2 мы уже открыли или отреконструировали десяток станций, еще в плане в ближайшее годы 17 станций. Каждая станция приводится в новый стандарт МЦД, который не только обеспечивает комфорт пассажиров, но и стыковку с другими видами транспорта, комплексное благоустройство вокруг этих станций", – сказал мэр.

Он напомнил о предстоящих реконструкции станций и строительстве новых. Собянин отметил, что работа идет в плановом режиме.

Заместитель генерального директора ОАО "РЖД" – начальник Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов Олег Тони отметил, что Сетунь была построена менее чем за полтора года, работа велась без остановки движения поездов. Он добавил, что РЖД планируют запустить еще две станции в течение месяца. Этот темп должны сохранить до конца года – каждый месяц по две-три станции, уточнил Тони.

29 июня мэр открыл станцию МЦД Славянский бульвар. Она расположена между действующими станциями Кунцевская и Фили и является пересадочной с одноименной станцией Арбатско-Покровской линии метро. Пассажирами новообразованного ТПУ станут до 1 миллиона жителей Подмосковья.

Мэр обратил внимание, что от прочих станций ее отличает не только большой пассажиропоток, но и полноценная интеграция с метро, наземным транспортом и пешеходной инфраструктурой. Ожидается, что станция МЦД-1 Славянский бульвар снизит нагрузку на Арбатско-Покровскую линию метро на 7 процентов, в том числе на 9 процентов – в перегоне между "Киевской" и "Парком Победы".