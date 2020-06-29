Собянин открыл станцию Славянский бульвар

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с генеральным директором ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым открыл станцию Славянский бульвар Московского центрального диаметра (МЦД).

"Мы продолжаем сотрудничество с Российскими железными дорогами, реализуем один проект за другим. Проект "Славянского бульвара" – это, по сути дела, самая крупная пригородная железнодорожная платформа, даже не платформа, а вокзал с огромным количеством пассажиров, которые здесь будут проходить", – заявил градоначальник.

По словам Собянина, Славянский бульвар отличает от прочих станций не только большой пассажиропоток, но и полноценная интеграция с метро, наземным транспортом и пешеходной инфраструктурой.

Новая станция расположена между действующими станциями Кунцевская и Фили и является пересадочной с одноименной станцией Арбатско-Покровской линии метро. Пассажирами новообразованного ТПУ станут до 1 миллиона жителей Подмосковья.

Ожидается, что станция МЦД-1 Славянский бульвар позволит снизить нагрузку на Арбатско-Покровскую линию метро на 7 процентов, в том числе на 9 процентов – в перегоне между "Киевской" и "Парком Победы".

Мэр объяснил, что планируется и дальнейшее сотрудничество с ОАО "РЖД". В частности, речь идет о новых платформах и станциях, а также сопутствующей инфраструктуре первого и второго маршрутов МЦД.

По словам руководителя компании-перевозчика Олега Белозерова, станция МЦД-1 Славянский бульвар представляет из себя платформу нового типа. Над ней установлен навес купольного типа, который способен защитить пассажиров от погодных явлений – от дождя до палящего солнца.

"Абсолютно уникальный купол, который построен по специальной технологии. Таких узлов в агломерации должно быть больше. При этом построен в уникально короткие сроки, несмотря на пандемию", – отметил глава РЖД.

Ранее в департаменте транспорта Москвы сообщили, что пассажиропоток на Московских центральных диаметрах (МЦД) с момента отмены режима самоизоляции в столице восстановился на 57 процентов. За две недели было совершено более 3,49 миллиона поездок.

