Движение поездов между станцией Каланчевская и Курским вокзалом ограничат

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Движение поездов межу станциями Москва-Каланчевская и Москва-Курская временно ограничат с 2 по 31 июля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
В рабочие дни участок Каланчевская – Курская будет недоступен для всех поездов:
Кроме того, ограничения введут для выходных дней. От станции Каланчевская до Курского вокзала не будут ходить поезда с 10:30 до 13:30. После 13:30 движение до 18:30 будет осуществляться только по одному пути.
Изменения вызваны проведением ремонтных работ на Московских центральных диаметрах (МЦД). В районе Комсомольской площади устанавливают опоры для ж/д путепровода.
Кроме того, ведутся работы по реконструкции автомобильных мостов на улицах Старой и Новой Басманных и пешеходного моста в Хомутовском переулке.
На станции Каланчевская бетонируют фундамент под постоянную платформу, прорабатывают вынос коммуникаций и контактную сеть. Наконец в районе улицы Казакова строят подпорные стенки и металлические пролеты автомобильного моста.
На время работ изменятся расписание и маршруты поездов Курского, Рижского направлений МЖД и МЦД-2. Пассажиров призвали заранее сверяться с обновленным расписанием.
Ранее в департаменте транспорта Москвы сообщили, что пассажиропоток на Московских центральных диаметрах (МЦД) с момента отмены режима самоизоляции в столице восстановился на 57 процентов. За две недели было совершено более 3,49 миллиона поездок.
В Москве открылась новая станция МЦД-1
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