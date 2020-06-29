Движение поездов между станцией Каланчевская и Курским вокзалом ограничат

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Движение поездов межу станциями Москва-Каланчевская и Москва-Курская временно ограничат с 2 по 31 июля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В рабочие дни участок Каланчевская – Курская будет недоступен для всех поездов:



по четным дням с 11:20 до 14:15;

по нечетным дням с 12:20 до 14:15.

Также в определенные – нечетные – дни будет закрыт первый главный путь. С 11:20 до 12:20 поезда проследуют по второму пути в реверсивном режиме.

Кроме того, ограничения введут для выходных дней. От станции Каланчевская до Курского вокзала не будут ходить поезда с 10:30 до 13:30. После 13:30 движение до 18:30 будет осуществляться только по одному пути.

Изменения вызваны проведением ремонтных работ на Московских центральных диаметрах (МЦД). В районе Комсомольской площади устанавливают опоры для ж/д путепровода.

Кроме того, ведутся работы по реконструкции автомобильных мостов на улицах Старой и Новой Басманных и пешеходного моста в Хомутовском переулке.

На станции Каланчевская бетонируют фундамент под постоянную платформу, прорабатывают вынос коммуникаций и контактную сеть. Наконец в районе улицы Казакова строят подпорные стенки и металлические пролеты автомобильного моста.

На время работ изменятся расписание и маршруты поездов Курского, Рижского направлений МЖД и МЦД-2. Пассажиров призвали заранее сверяться с обновленным расписанием.

Ранее в департаменте транспорта Москвы сообщили, что пассажиропоток на Московских центральных диаметрах (МЦД) с момента отмены режима самоизоляции в столице восстановился на 57 процентов. За две недели было совершено более 3,49 миллиона поездок.

