Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

11:24

Движение поездов между станцией Каланчевская и Курским вокзалом ограничат

город транспорт МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Движение поездов межу станциями Москва-Каланчевская и Москва-Курская временно ограничат с 2 по 31 июля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В рабочие дни участок Каланчевская – Курская будет недоступен для всех поездов:

  • по четным дням с 11:20 до 14:15;
  • по нечетным дням с 12:20 до 14:15.

Также в определенные – нечетные – дни будет закрыт первый главный путь. С 11:20 до 12:20 поезда проследуют по второму пути в реверсивном режиме.

Кроме того, ограничения введут для выходных дней. От станции Каланчевская до Курского вокзала не будут ходить поезда с 10:30 до 13:30. После 13:30 движение до 18:30 будет осуществляться только по одному пути.

Изменения вызваны проведением ремонтных работ на Московских центральных диаметрах (МЦД). В районе Комсомольской площади устанавливают опоры для ж/д путепровода.

Кроме того, ведутся работы по реконструкции автомобильных мостов на улицах Старой и Новой Басманных и пешеходного моста в Хомутовском переулке.

На станции Каланчевская бетонируют фундамент под постоянную платформу, прорабатывают вынос коммуникаций и контактную сеть. Наконец в районе улицы Казакова строят подпорные стенки и металлические пролеты автомобильного моста.

На время работ изменятся расписание и маршруты поездов Курского, Рижского направлений МЖД и МЦД-2. Пассажиров призвали заранее сверяться с обновленным расписанием.

Ранее в департаменте транспорта Москвы сообщили, что пассажиропоток на Московских центральных диаметрах (МЦД) с момента отмены режима самоизоляции в столице восстановился на 57 процентов. За две недели было совершено более 3,49 миллиона поездок.

В Москве открылась новая станция МЦД-1

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать