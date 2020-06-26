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16:02

Наклейки "Место встречи" разместили на пересадочных станциях МЦД-2

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Наклейки "Место встречи" появились на 12 пересадочных станциях на Московском центральном диаметре "Курско-Рижский" (МЦД-2), сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Наклейки можно встретить на станциях Царицыно, Кубанская, Текстильщики, Новохохловская, Москва-Товарная, Курская, Каланчевская, Рижская, Дмитровская, Стрешнево, Тушинская и Волоколамская.

Наклейка выглядит как большое сердце красно-белого цвета с изображением рукопожатия, над ним на русском и английском языках написано "Место встречи". Позже такие наклейки появятся станциях первого диаметра.

Стикеры помогут пассажирам найти друг друга. Их клеят в популярных местах, где чаще всего назначают встречу, свидание или сбор туристической группы, – это пассажирские платформы в центре навеса или погодного модуля или кассовые зоны.

По словам Ликсутова, идею со стикерами на МЦД предложили сами пассажиры в рамках краудсорсинг-проекта "Московские центральные диаметры".

Такие же наклейки размещены более чем на 70 станциях метро.

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