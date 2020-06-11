На 25 станциях метро появились стикеры с указанием свободных вагонов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Стикеры с обозначением более свободных, согласно статистике, вагонов разместили еще на 25 станциях столичного метрополитена. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Данную меру в городском департаменте транспорта объяснили возросшим пассажиропотоком.

"Учитывая постоянный рост числа пассажиров в московском метро – 10 июня совершено уже 3,35 миллиона поездок, – еще на 25 станциях размещены напольные стикеры, которые указывают на более свободные, по статистике, вагоны", – объяснили в ведомстве.

Стикеры появились на станциях "Театральная", "Новокузнецкая", "Площадь Революции", "Арбатская", "Киевская" и ряде других платформ, в том числе пересадочных.

В департаменте призвали быть внимательными на транспорте, использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию и равномерно заполнять вагоны. Стикеры, которые в этом помогут, суммарно есть на 55 станциях метро.

"Мы со своей стороны продолжаем ежедневную интенсивную дезинфекцию транспорта и инфраструктуры, также у нас запущена кампания по информированию. О важности следовать рекомендациям напоминают плакаты, аудиосообщения и видеоролики", – отметили в пресс-службе Дептранса.

Ранее зампред правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что объемы работ по строительству метро в Москве не планируется снижать. Представитель кабмина также отметил, что столица является лидером по этому показателю среди мегаполисов мира.

