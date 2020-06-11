Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Безопасность

15:56

На 25 станциях метро появились стикеры с указанием свободных вагонов

метро безопасность транспорт

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Стикеры с обозначением более свободных, согласно статистике, вагонов разместили еще на 25 станциях столичного метрополитена. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Данную меру в городском департаменте транспорта объяснили возросшим пассажиропотоком.

"Учитывая постоянный рост числа пассажиров в московском метро – 10 июня совершено уже 3,35 миллиона поездок, – еще на 25 станциях размещены напольные стикеры, которые указывают на более свободные, по статистике, вагоны", – объяснили в ведомстве.

Стикеры появились на станциях "Театральная", "Новокузнецкая", "Площадь Революции", "Арбатская", "Киевская" и ряде других платформ, в том числе пересадочных.

В департаменте призвали быть внимательными на транспорте, использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию и равномерно заполнять вагоны. Стикеры, которые в этом помогут, суммарно есть на 55 станциях метро.

"Мы со своей стороны продолжаем ежедневную интенсивную дезинфекцию транспорта и инфраструктуры, также у нас запущена кампания по информированию. О важности следовать рекомендациям напоминают плакаты, аудиосообщения и видеоролики", – отметили в пресс-службе Дептранса.

Ранее зампред правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что объемы работ по строительству метро в Москве не планируется снижать. Представитель кабмина также отметил, что столица является лидером по этому показателю среди мегаполисов мира.

"Это наш город": Московский метрополитен с начала года отремонтировал 27 эскалаторов

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать