В "Иволгах" на МЦД поддерживается комфортная температура воздуха

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Все поезда "Иволга" на МЦД оснащены системами микроклимата, которые поддерживают комфортную для пассажиров температуру воздуха в жару, сообщает пресс-служба Дептранса.

"Летом средняя температура в вагонах составляет 22 градуса. Постоянную микроциркуляцию воздуха обеспечивает система микроклимата, в которую интегрирована установка обеззараживания воздуха, что особенно важно во время пандемии коронавируса. В ее основу входят ультрафиолетовые бактерицидные лампы, аналогичные тем, что используют в здравоохранении", – говорится в сообщении.

В Дептрансе добавили, что не планируется ослаблять меры профилактики в поездах и на станциях МЦД.

На МЦД каждый день дезинфицируют остановочные пункты, 12 раз в сутки обрабатывают все поверхности, с которыми контактируют пассажиры, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что столичный транспорт готов к работе в жару, которая, по прогнозам, продержится в городе еще несколько дней. В метро контролируют температуру воздуха, а также готовы к раздаче воды пассажирам. Более 52% от общего парка поездов оснащены кондиционерами. В поездах без кондиционеров воздух в салон поступает из тоннеля через специальные воздухозаборные устройства.

Помимо этого, почти весь наземный городской транспорт оснащен кондиционерами или системами климат-контроля салона. Климатическое оборудование проверяют перед выходом транспорта на маршрут.