На Москву надвигается гроза с градом

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за ожидаемой грозы с градом, передает пресс-служба столичного главка МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:00 мск в Москве местами ожидается дождь, гроза, град. При грозе ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении.

В связи с этим специалисты ведомства призвали горожан по возможности переждать непогоду дома. Также москвичам рекомендовали не укрываться от грозы под одиночными деревьями и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, что центр Европейской России ждет резкое похолодание к концу недели. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, в субботу столбики термометров не поднимутся выше плюс 20 градусов. При этом в понедельник уже существенного понижения температуры не ожидается.

Тем временем в городе уже несколько дней подряд столбики термометров показывают выше плюс 25 градусов. Во вторник воздух в столице может прогреться до плюс 28 градусов. В связи с этим в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

