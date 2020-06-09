Кратковременный дождь и до 28 градусов тепла ожидаются в столице 9 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Во вторник, 9 июня, в столице и Московской области ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, воздух прогреется до 28 градусов. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности ожидаются локальные кратковременные дожди, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве 25–27 градусов, по области – 23–28 градусов", – говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, ветер подует юго-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе – до 12–15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал частые волны тепла в России летом. Он подчеркнул, что предсказать приход аномально теплой погоды невозможно. Синоптик добавил, что у подобного явления достаточно высокая повторяемость, однако спрогнозировать его можно только с небольшой заблаговременностью. Он подчеркнул, что метеорологическая наука постоянно развивается, уточнив, что некоторые прогнозы ранее невозможно было предсказать.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: