Кратковременный дождь и до 28 градусов тепла ожидаются в столице 9 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Во вторник, 9 июня, в столице и Московской области ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, воздух прогреется до 28 градусов. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности ожидаются локальные кратковременные дожди, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве 25–27 градусов, по области – 23–28 градусов", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, ветер подует юго-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе – до 12–15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал частые волны тепла в России летом. Он подчеркнул, что предсказать приход аномально теплой погоды невозможно. Синоптик добавил, что у подобного явления достаточно высокая повторяемость, однако спрогнозировать его можно только с небольшой заблаговременностью. Он подчеркнул, что метеорологическая наука постоянно развивается, уточнив, что некоторые прогнозы ранее невозможно было предсказать.