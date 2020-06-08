Вильфанд спрогнозировал частые волны тепла в России летом

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Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в текущем году волны тепла будут повторяться чаще, чем в прошлом. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Современная наука позволяет со значительной вероятностью предсказать, что волны тепла эти будут повторяться в этом году чаще, чем в прошлом. Но когда они будут? Есть разные схемы прогнозирования", – заявил Вильфанд.

Он подчеркнул, что предсказать приход аномально теплой погоды невозможно. Синоптик добавил, что у подобного явления достаточно высокая повторяемость, однако спрогнозировать его можно только с небольшой заблаговременностью.

Синоптик добавил, что метеорологическая наука постоянно развивается, уточнив, что некоторые прогнозы ранее невозможно было предсказать.

"У метеоролога очень много знаний, они накапливаются, достаточно адекватно представляют процессы, происходящие в атмосфере. Все время идет проверка – насколько правильно предсказывается процесс", – добавил Вильфанд.

Ранее синоптик рассказал, что в России этим летом ожидается переменчивая погода: теплые периоды будут чередоваться с похолоданиями. По его словам, средняя температура за июнь, июль, август будет около и выше нормы.

Тем временем, по прогнозам синоптиков, на текущей неделе прогнозируется до +31 градуса тепла. В первый день новой семидневки воздух прогреется до 28 градусов.

