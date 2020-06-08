Грозы и до 31 градуса ожидается в Москве на предстоящей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Грозовые дожди и до плюс 31 градуса ожидается в столице на предстоящей неделе.

Как сообщил центр погоды "Фобос", самая высокая вероятность грозы в понедельник, 8 июня, и пятницу, 12 июня.

В первый день недели температура поднимется до 28 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью три метра в секунду.

Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 49 процентов.

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций ранее предупредил об экстремальной жаре в июле.