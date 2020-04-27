Синоптики спрогнозировали самое жаркое лето за пять лет

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких лет.

"Может быть, год будет не рекордно теплым, но вторым в ранге температур или третьим", – сказал он РИА Новости.

По его словам, речь идет о температуре в приземном слое воздуха на расстоянии двух метров от поверхности земли.

Специалист добавил, что климатологи уже утверждают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным. Вильфанд считает, что это характеристика глобального потепления и связано с увеличением парниковых газов в атмосфере.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковц ранее рассказал о влиянии на климат пандемии коронавируса.