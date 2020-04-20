Климатолог назвал метель в апреле в Москве нормальным явлением

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов назвал метель в апреле в Москве нормальным явлением. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Даже по своему опыту мы знаем, что в апреле и даже начале мая сплошь и рядом такое случается. Ситуация вполне нормальная, мы вблизи климатической нормы, не сильно от нее отличаемся. Для апреля это нормальное событие", – отметил Семенов.
Он пояснил, что подобная погода связана с проходящим циклоном, который сначала приносит потепление, а потом холодный воздух. Синоптик добавил, что зимой циклоны проходили слишком высоко, поэтому приносили городу только теплый воздух.
По его словам, за последние 30 лет начало зимы значительно сдвинулось из-за продолжительной осени, в то время как весна практически приходит вовремя. Он отметил, что поэтому в целом с климатической точки зрения устоявшаяся погода в городе является нормой.
Ранее сообщалось, что к середине недели в город придут кратковременные дожди, мокрый снег и порывистый ветер. Со среды температура воздуха опустится до +6... +8 градусов, прогнозируется северо-западный ветер.
Из-за ветра в городе объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 23:00 20 апреля до 11:00 22 апреля, в Подмосковье – с 0:00 21 апреля до 01:00 23 апреля.
Неделя в Москве начнется с неустойчивой погоды
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