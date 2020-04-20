Москвичей предупредили о сильном ветре

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Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за порывистого ветра, сообщает Гидрометцентр России. Ожидается, что ветер усилится до 20 метров в секунду.

В Москве предупреждение будет действовать с 23:00 20 апреля до 11:00 22 апреля, в Подмосковье – с 0:00 21 апреля до 1:00 23 апреля.

Накануне специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что штормовые порывы от 17 до 22 метров в секунду ожидаются на территории столичного региона в среду, 22 апреля.

По его словам, это связано с тем, что будет прорываться новый холодный арктический фронт. Тишковец отметил, что сильный ветер может доставить неприятности городской инфраструктуре. В частности, не исключено падение слабо закрепленных конструкций.

Также синоптик заявил, что температура воздуха в Москве приблизится к климатической норме только к выходным. В целом погода будет характерна для позднего октября.

Помимо этого, метеорологи дали прогноз о погоде на май. Сообщалось, что температуры выше нормы ожидаются на большей части Центрального федерального округа.