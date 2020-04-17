Синоптик рассказал, почему прогноз о теплом апреле не сбылся

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что ранее синоптики рассчитывали на теплую погоду в апреле.

По словам Леуса, считалось, что тенденция, сложившаяся во второй половине марта, продолжится и в апреле.

"Прогнозы выдавались, что апрель будет не так, как март, почти на шесть градусов теплее нормы, но на три градуса апрель должен был быть теплее нормы", – отметил Леус.

Однако в настоящий момент температура в апреле, наоборот, ушла в минус на 0,5 градуса по отношению к норме. Леус спрогнозировал, что примерно до 20 апреля в среднем будет на 0,5-1 градус холоднее, чем должно быть.

Выделяя причины, специалист центра "Фобос" отмечает прежде всего последствия пандемии коронавируса.

"Начало всей этой пандемии очень повлияло на работу предприятий, на движение автотранспорта, и резко упал в атмосферу выброс различных загрязнений и парниковых газов, что очень сильно влияет на процессы потепления", – подчеркнул Леус.

Он заключил, что именно очищение атмосферы от влияния работы промышленных предприятий и дало эффект в виде похолодания, которое приблизило погоду к климатической норме.

Также Леус отметил, что в Москве в выходные и на следующей неделе погода будет неустойчивой. Дождь ожидается 20 и 21 апреля, однако температура воздуха прогреется до 10 градусов тепла. 22 апреля вновь похолодает, однако затем столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.