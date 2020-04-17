Синоптик рассказал, почему прогноз о теплом апреле не сбылся

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что ранее синоптики рассчитывали на теплую погоду в апреле.
По словам Леуса, считалось, что тенденция, сложившаяся во второй половине марта, продолжится и в апреле.
"Прогнозы выдавались, что апрель будет не так, как март, почти на шесть градусов теплее нормы, но на три градуса апрель должен был быть теплее нормы", – отметил Леус.
Однако в настоящий момент температура в апреле, наоборот, ушла в минус на 0,5 градуса по отношению к норме. Леус спрогнозировал, что примерно до 20 апреля в среднем будет на 0,5-1 градус холоднее, чем должно быть.
Выделяя причины, специалист центра "Фобос" отмечает прежде всего последствия пандемии коронавируса.
"Начало всей этой пандемии очень повлияло на работу предприятий, на движение автотранспорта, и резко упал в атмосферу выброс различных загрязнений и парниковых газов, что очень сильно влияет на процессы потепления", – подчеркнул Леус.
Он заключил, что именно очищение атмосферы от влияния работы промышленных предприятий и дало эффект в виде похолодания, которое приблизило погоду к климатической норме.
Также Леус отметил, что в Москве в выходные и на следующей неделе погода будет неустойчивой. Дождь ожидается 20 и 21 апреля, однако температура воздуха прогреется до 10 градусов тепла. 22 апреля вновь похолодает, однако затем столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: