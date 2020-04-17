Москвичей предупредили о порывистом ветре 18 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе 18 апреля из-за сильного ветра.

Уточняется, что его порывы усилятся до 17 метров секунду. Предупреждение будет действовать с 9:00 до 21:00.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Москве в ближайшие дни не ожидается сюрпризов от погоды – в дневные часы температура воздуха будет колебаться около 5–8 градусов. Такая температура является нормой.

В пятницу, согласно прогнозам Гидрометцентра, ожидается плюс 5–7 градусов, в субботу и воскресенье – 6–8 градусов тепла. В понедельник и вторник ожидается от 6 до 11 градусов тепла.