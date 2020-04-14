Синоптики рассказали, когда тепло вернется в Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном регионе на текущей неделе ожидается похолодание, рассказал RT ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, похолодание, которое началось во вторник, 14 апреля, не скоро сменится теплом.

"Дело в том, что вызвавший его циклон выходит в северную часть европейской России, где замедлит свое движение и будет находиться в этом регионе практически до начала третьей декады апреля", – сказал Леус.

Синоптик отметил, что в выходные ожидается облачная погода. По его словам, временами пройдут дожди, а по ночам в отдельных районах столицы возможен слабый снег. Он уточнил, что наиболее интенсивные осадки ожидаются 14, 16 и 18 апреля.

Ожидается, что потепление придет в столичный регион не раньше третьей декады апреля.

Накануне в Москве действовал желтый уровень опасности из-за сильного ветра. В целом погоду на ближайшую неделю в столичном регионе оценивают как переменчивую. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что погоду на предстоящей неделе будет определять циклон.