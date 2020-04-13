Москвичей призвали не укрываться от ветра под деревьями и шаткими конструкциями

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал москвичей не укрываться от ветра под деревьями и шаткими конструкциями. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ГКУ "Центр организации дорожного движения".

"До конца дня в Москве и области ожидается сильный ветер с порывами 12-17 метров в секунду. Оставайтесь, пожалуйста, дома. Если окажетесь на улице, не укрывайтесь под деревьями и шаткими конструкциями", – указано в обращении ЦОДД.

Ранее в Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за того, что синоптики спрогнозировали ветреную погоду.

По мнению научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на неделе москвичей ожидает переменчивая погода. Типичная метеорологическая картина для апреля будет сопровождаться температурой воздуха до 18 градусов.

