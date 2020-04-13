Понедельник станет самым теплым днем недели в столичном регионе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Понедельник, 13 апреля, по прогнозам синоптиков, станет самым теплым днем недели, после чего в городе ожидается очередное похолодание, сообщает Агентство "Москва".

"Понедельник в столичном регионе станет самым теплым днем недели. С юго-западными и южными ветрами температура повысится до плюс 12–17 градусов. Теплой будет и ночь вторника, а вот днем на западе Московской области начнется похолодание", – предупредили в Гидрометцентре.

Синоптики объявили, что 13 апреля в Москве после полудня воздух прогреется до 14–16 градусов, а в Подмосковье – до 12–17. Скорость ветра ожидается умеренной, на уровне 5–10 метров в секунду с периодическим усилением до 17 метров в секунду в отдельных регионах. Из-за этого в городе объявили желтый уровень опасности.

Во вторник максимальная температура воздуха достигнет 10–12 градусов, а в Московской области даже меньше – от 7 до 12 градусов. Синоптики предупреждают о порывистом ветре.

