Вильфанд предупредил о похолодании в ряде регионов России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Температура ниже нормы на четыре градуса ожидается в ряде регионов России. Об этом сообщает ТАСC со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
"Мы прогнозируем, что в Ростовской области, в Краснодарском крае, в Ставрополье температура будет ниже нормы на 2–4 градуса в ближайшие дни", – сообщил синоптик.
Вильфанд отметил, что температура в этих регионах будет колебаться. На выходных и в понедельник столбики термометров будут стремительно опускаться вниз, во вторник и среду они поднимутся до нормальных значений, а в четверг снова опустятся на четыре градуса ниже нормы.
Ранее Вильфанд рассказал, что температура в Москве на ближайшие пять дней установится около климатической нормы для данного периода года.
Он объяснил, что в воскресенье воздух в Москве будет на 1,5–2 градуса холоднее нормы, а уже в понедельник потеплеет ровно на столько же. При этом вторник и среда будут теми днями, когда температура будет держаться в районе нормы.
В Гидрометцентре прогнозируют, что в выходные воздух в столице прогреется до 5–7 градусов тепла, в понедельник – до 14–16 градусов, а к среде похолодает до плюс 1 – 6 градусов.
Тем временем прошедший март стал одним из самых теплых за все время метеонаблюдений в Москве. Прошлый рекорд тепла в первый месяц весны был зафиксирован в 2007 году.
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