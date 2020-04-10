Потепление придет в Москву после выходных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Холодная погода в Москве на выходных сменится потеплением уже в начале следующей недели, сообщил Агентству "Москва" замдиректора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

По словам синоптика, в ближайшие три ночи температура будет около нуля или минусовая. Самой холодной станет ночь с субботы на воскресенье: столбики термометров могут опуститься до -4 градусов, по области – до -7.

Затем начнет теплеть. В понедельник и вторник прогнозируется ночью от +1 до +6 градусов, а днем – до +9. В среду ночью – от +1 до +6, днем – до +9, временами небольшой дождь.

Ранее синоптики отмечали, что прошедший март стал одним из самых теплых за все время метеонаблюдений в Москве. Прошлый рекорд тепла в первый месяц весны был зафиксирован в 2007 году.