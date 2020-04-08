Вал холода пообещали москвичам в субботу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ближайшую субботу в столице будет стремительно нарастать вал холода. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Синоптики отмечают, что в субботу утром температура воздуха может опуститься до -3 градусов. Днем в городе температура прогреется максимум до +6, местами ожидаются слабая гололедица и мокрый снег.

В воскресенье в городе немного распогодится, температура воздуха прогреется в дневное время до +4 ... +9 градусов. Уже в начале следующей недели в город снова вернется теплая погода, столбики термометров будут показывать около +7 ... +12 градусов.

Тем временем четверг может стать самым теплым днем с начала апреля, подчеркивают метеорологи. В Москве температура воздуха может прогреться до +14 градусов, в области – до +15.

Ранее синоптики отмечали, что прошедший март стал одним из самых теплых за все время метеонаблюдений в Москве.

Среднесуточные показатели температуры на 5,9 градуса превысили месячную норму. Только в начале месяца погода повторила максимум 1995 года.

